力拼冠亞軍！成德高中棒球隊敲出史上最強佳績　黑豹旗挺進4強

▲成德高中黑豹旗挺進4強。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隊史最佳，成德最棒!!成德高中體育班棒球隊今(109)年重新調整戰力，於今(26)日一舉攻破花蓮玉里高中，進入四強賽事，創下隊史最佳成績；2020年第八屆黑豹旗全國高中棒球大賽成德高中挾著強勁實力，先在本月23日16強賽中以9：4擊敗鶯歌工商晉級8強。在26日面對來自後山的花蓮玉里高中8強賽，成德高中在投手戰，頂住壓力靠著關鍵一擊打進超前分，最終以2：0晉級4強。新竹市長林智堅表示，能夠擠進四強的窄門是件不容易的事，展現了團隊的戰力及平時努力訓練的結果。

「一直想守著看直播。」林智堅表示，知道子弟兵終於要創下隊史最佳成績，從打入十六強後就不時詢問戰況，希望他們能跨越黑豹旗第五名之魔咒，一舉奪下最好的成績，除了球技上的精進之外，如何讓體育班的孩子更加、更好，也成為近幾年市府體育班改革的目標，更希望強化體育團隊組織、提升訓練品質、放入紀律與品德，讓球員能夠發揮最大潛力，無後顧之憂的打球。

教育處表示，23日16強戰成德高中打線面對鶯歌工商前兩任速球派投手時，首局就靠3支安打、2次保送、2次失誤，掃進4分，其中王苡丞的安打並帶有2分打點。整場比賽以王苡丞3安打、4分打點及盧奕呈單場3安打，含一發全壘打表現最佳，同時這也是他的生涯首轟。在8強賽面對玉里高中時，前7局雙方形成投手戰，久攻不下分數。成德高中在8局上抓住了機會，靠著連續安打及玉里高中右外野手發生接球失誤攻下超前分，取得1：0的領先，並於9局上靠著安打及打跑戰術追加保險分，加上3任投手完美的封鎖對手打線，最終以2：0擊敗玉里高中，挺進4強。

「憑著毅力、努力不服輸的精神拚戰」成德高中校長楊青山表示，棒球隊的孩子，經過黃郁倫總教練、吳建緯教練及蔡政宏教練，整體調整及強化訓練強度下，孩子們戰力快速提升與強化，棒球隊團隊朝向「降低行政負擔」、「經費專款專用」、「訓練優質化」三大方向進行調整，希望讓成德高中棒球隊從別人口中的新興黑馬朝向傳統名校前進；今年桃園盃及立德盃，分別對上傳統強隊平鎮與穀保，成德都能咬住比數纏鬥至最後，也給了孩子們極大鼓舞與自信！這是孩子成長最重要的養份！辛苦的努力訓練外，有自信及高昂鬥志，就能在每一場的賽事，打出亮眼的成績！

「每次上去打擊都是平常心，不要讓自己有太多渴望和太多害怕。」盧奕呈在16強比賽時談到敲出人生的第一發全壘打，他自己也嚇到，隊友們也都興高彩烈的喊：「這是你的首轟耶！」，自己過往都擔任球隊6、7棒居多，今年總教練相中他在守外野的腳程及速度，因此將他調至開路先鋒。另外有著「成德大王」稱號的王苡丞則表示，16強第一局時就想先搶下分數，讓我們的投手比較好丟，在經過纏鬥後順利擊出關鍵的2分打點安打。

「改革需要時間才能看出成效。」教育處代理處長表示，成德高中棒球隊是本市傳統強校，球隊除了嚴格訓練外，並重視孩子的品格、品德、品行與紀律，唯有如此，才能造就優質的球隊，打出好成績。市府也配合中央的計畫，109年總共補助新台幣1,158萬辦理深耕基層棒球扎根工作與中小學社區(團)學生棒球發展計畫，並積極向中央申請校內棒球場整修經費，共計387萬5,000元，補助兩間學校修整建球場，作為學校最好的後盾。另外黑豹旗於本月28日將進入4強賽事，屆時將面對來自平鎮高中與高苑工商對戰完勝隊的挑戰，希望能再創奇蹟，一路殺進冠亞軍賽。

教育處指出成德高中棒球隊國、高中選手共計110位，2009年成立後，近四年在校方的努力下，曾拿下106學年度高中棒球聯賽(木棒組)殿軍，也是因為這一場的賽事，讓成德高中擠進棒球強權之列，也培養出陳聖平、林凱威等旅外好手，而本年度能夠擠進四強賽事，也希望市民朋友於11月28日上午9點能夠來為成德高中棒球隊加油，期望他們能有更好的成績。