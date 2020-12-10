中央對浙江台商確診案改口　柯文哲：若有感染「每個人都倒楣」

▲台北市長柯文哲出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布1名境外移入浙江台商（案719），持有陰性證明返國，檢疫第12天出現症狀就醫確診且病毒量高；原本指揮中心否認個案入住檢疫旅館有確診案例，指揮中心發言人莊人祥10日又更正，曾有一名德國入境確診者入住。關於中央是否怕被K才改口，台北市長柯文哲10日表示，如果有感染的話，每個人都會倒楣。

指揮中心專家小組召集人張上淳9日表示，調查浙江台商個案入境以後的防疫旅館，過去沒有任何確診個案，環境當中不會有病毒，感染機會相對低；反過來中國大陸陸續有個案與無症狀感染者，且疫調顯示個案曾經在上海浦東機場外食脫下口罩，目前資料推論在中國大陸感染的機會大。

莊人祥10日更正，該旅館曾有一名自德國入境確診個案（案693）入住，11月29日入境，12月3日出現症狀，住在旅館六樓，台商則是11月22日入境，12月5日發病，住在三樓。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲10日下午出席2025年雙北世界壯年運動會主辦城市簽約記者會，被問到中央是不是怕被柯文哲K才改口？柯文哲說，覆巢之下無完卵，如果有感染的話，每個人都倒楣，這時候別想太多，先將疫情擋住。

柯文哲提及，現在全球每天新增60萬確診，台灣目前防疫固然成功，經濟沒受太大影響，但第一層的邊境還是要擋住，且一定要住防疫旅館或居家檢疫。

柯文哲認為，以前他對日租套房都睜一隻眼、閉一隻眼，但如果有突破就完蛋，所以現在都抓很兇，原則上還是要擋住第一線，若突破1、2個case，造成社區感染，吃飯什麼就不能隨便了。

柯文哲稱，若這些都在防疫旅館內擋住，那就可以調查內部感染，但如果是外部感染就不得了了，至於同一個防疫旅館出現2確診，這要啟動疫調，希望就這2個case，如果裡面互相感染，就是突破了防疫第一層，北市對裡面的人做24小時疫調，希望能在防疫旅館階段就擋住。

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