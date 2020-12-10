「蔡英文20萬戶社宅縮水成12萬」　柯文哲：請中央公布財務計畫

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市社會住宅租金爭議延燒，內政部次長花敬群昨指柯文哲「整天把自償率掛嘴上」，對此，柯文哲10日受訪時回應，總統蔡英文曾說要蓋20萬戶社會住宅，現在縮水變12萬戶，他強調自己做的計畫，數字一定可以拿給人家看，還反問中央「如果要蓋12萬戶，財務計畫要不要給大家看一看？」

花敬群昨在臉書表示，台北市的租金水準是全國最高，在租金8折下自償率超過100%是常態，還說「台北市整天把自償率掛在嘴上，不是因為財務有問題，而是心理有鬼。」

對此，柯文哲10日受訪時回應，國家的錢就這麼多，總統蔡英文曾說要蓋20萬戶，現在也縮水變成12萬戶，剩下8萬不管是包租代管還是租金補貼，要蓋12萬戶還是要有財務分析，他強調，自己做的計畫，數字一定可以看拿給人家看，接著反問中央，「我直接問，如果要蓋12萬戶，財務計畫要不要給大家看一看？」

柯文哲強調，不要打口水戰，北市社會住宅已經蓋到第五年，還在研究租金要怎麼訂，且蓋500戶的邏輯跟蓋5萬戶的邏輯也不同，數量少的時候政府才禁得起補貼，蓋5萬戶的時候財務就不能隨便，「如果真的要蓋12萬戶，請中央公布，你的財務計畫是什麼？」

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運簽約記者會，會後共同受訪。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

►ET民調／75.5%擔心吃到萊豬 5成4反對進口核食交換CPTPP

►ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP 未來經貿發展會受影響

►ET民調／共機擾台293架次 48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

更多熱門新聞...

►ET民調／如果台灣取得新冠疫苗 39.2%民眾第一時間想施打

►ET民調／57.2％明年不會想出國觀光 三大「擔心」理由曝光

►ET民調／53.7％企業收入受新冠影響 4成8民眾對明年景氣表樂觀

►振興一下我們的美麗