「消失的處長」外傳遭撤換　張麗善斥謠言︰空穴來風

記者李政遠／雲林報導

雲林縣環保局長在縣議會定期會議，遭到拔官事件引起各界關注，也傳出議會結束後，縣政府將人事大調整，將調動部分處長級一級主管外，各局處的科長級也將大調動，文化觀光處長陳璧君在上月26日，議會期間忽然請假迄今未返工作崗位，消失的處長外傳遭撤換；雲林縣長張麗善駁斥是謠言、空穴來風，「我非常肯定她的表現。」

▲雲林縣長張麗善表示，傳言文觀處長表現可圈可點，受到各界許多肯定，所以我們留住人才都來不及，所以我們還有很多共同目標，希望文觀處長與我一同努力。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君，上任迄今極少請假，連假日都在上班，處內科員稱她為「鐵打的處長」，這次議會期間忽然請假多日，消失了7天，府內外傳出陳璧君遭撤換，整個消息在縣府內各處流傳，還有公務員打聽忽然遭撤的八卦。

陳璧君在臉書個人粉絲專頁《鐵打的貴婦Stacie Chen 陳璧君》，以「處長的日常、消失的處長、偽出國」為題，文中寫到「文觀處長的工作沒有週末（活動都在六日），沒有休假的空隙，任職近700天，休假時間不超過10個天吧，每天腦子想著如何讓雲林的好被看見，然而文化加觀光合併兩個處室的業務本來就繁重，自己想挑戰創新的事很多，於是停不下來⋯最終因爲健康亮起紅燈被迫按下stop !」。

▲雲林縣政府文化觀光處長陳碧君（右），上任迄今極少請假，連假日都在上班，處內科員稱她為「鐵打的處長」。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）



陳璧君也在文中指出，「當初放棄台北一切返鄉的決心：絕不是為了迎合大家求官，而是要改變現況幹大事，做不出成績我自己會走人，這是對自己的承諾與要求。」；「不過鐵打的處長也是肉做的，雖然身體禁不住過度操勞，但自始至今都是開心的，能為自己的家鄉盡微薄心力是我所願」

原來鐵打貴婦、鐵打處長陳璧君，因為長期工作累倒住院，貼文中說「進場維修這段期間，我當它是趟偽出國的休息，感謝醫護人員的細心照護、家人與好姊妹們的24hr援助，很快的，鐵打的處長會回到日常！進場維修這段期間，我當它是趟偽出國的休息，感謝醫護人員的細心照護、家人與好姊妹們的24hr援助，很快的，鐵打的處長會回到日常！！」

雲林縣長張麗善指出，傳言文觀處長的異動，她的表現可圈可點，翻轉雲林到目前為止受到各界許多肯定，所以我們留住人才都來不及，所以我們還有很多共同目標，希望文觀處長與我一同努力，共同攜手來創造翻轉雲林刻板印象的成績，我想這些到目前為止無論是我們在教育部108年度全民閱讀率第一名，包括雲林縣觀光人次現在是15縣市的全國第一名，這都是我們文觀處長與所有團隊大家共同的努力，這個部分她的表現非常傑出優秀，結合她在時尚界、媒體界的關係，也帶動雲林縣的知名度，不只在雲林縣，甚至台灣各地對雲林縣有更佳的認識，我非常肯定她的表現。

張麗善表示，文觀處處長陳璧君是一位責任心非常強的主管，跟我一樣我們從上任以來到目前為止還沒有好好休息過，身體非常重要，讓她小小休息幾天，現在已經恢復上班，我想她會秉持一樣的精神繼續為大家來服務。

針對府內人事異動，張麗善強調說，雲林縣政府的內閣調動，基本上以穩定、表現優異的我們一定給予肯定，這毋庸置疑，大家要共同努力。關於科長調動，主要為讓各職公務員能有機會學習不同領域，我們也願意從公部門中培養人才，沒有一輩子20年、30年在同一個單位，除非根本就不上進、不積極或另有人生規劃，那就是在原單位按部就班繼續作業，所以我們是要給各科長機會，也給所有局處長有觀察選擇人力配置更適合單位的能力，我們是做這樣一個人事通盤的安排，也給大家不同的領域、機會可以學習，我覺得公務人員本來就是要作多方的挑戰能以精進。

▲陳璧君在臉書個人粉絲專頁，以「處長的日常、消失的處長、偽出國」為題，文中寫到「任職近700天，休假時間不超過10個天，想挑戰創新的事很多，於是停不下來⋯。」（圖／翻攝自《鐵打的貴婦Stacie Chen 陳璧君》）





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