雲林味全工廠頂樓爆火警...雲梯車搶救2命疏散30員工　3傷送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

味全公司位於雲林縣斗六市廠房今（9）日下午2點38分突然傳出濃煙火警，雲林縣消防局獲報後派出，消防車輛15台、消防人員29人、消防役1人前往現場灌救，現場一度回傳有2名員工受困陽台，但陽台空曠安全無虞，警消人員以雲梯車將兩人救下，經檢查為輕傷送醫治療，至於詳細起火原因，仍有待調查。

▲味全公司位於雲林縣斗六市廠房今（9）日下午2點38分突然傳出濃煙火警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局下午2點38分獲報，味全公司斗六廠區一棟廠房冒煙火警，派遣公園、斗六、斗南、虎尾、古坑、六合等單位人車前往現場搶救，並通知第一大隊前往現場指揮，起火點為5樓RC建築物，廠方疏散該棟建築物員工約30人，經警消人員佈水線灌救後於2點57分迅速將火勢控制，同時出動雲梯車救援受困的2名男員工。

▲現場一度回傳有2名員工受困陽台，但陽台空曠安全無虞，警消人員以雲梯車將兩人救下送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解起火廠房為奶粉廠，救下受困的2名男員工分別為31歲及37歲職員兩人腳部扭傷，送往台大醫院雲林分院治療，而另一名38歲男員工表示腳部不舒服，亦由救護車預防性送醫診治。

雲林縣環保局稽查人員於3點多獲報味全工廠發生火警並冒出濃煙，隨即派員3名抵達現場了解空汙情況，雲林縣消防局表示，起火原因仍須近一步調查。

▲雲林縣消防局下午2點38分獲報，味全公司斗六廠區一棟廠房冒煙火警，起火點為5樓RC建築物。（圖／高姓民眾提供）

▲雲林縣消防局下午2點38分獲報，味全公司斗六廠區一棟廠房冒煙火警，雲林縣消防局獲報後派出，消防車輛15台、消防人員29人、消防役1人前往現場灌救。（圖／高姓民眾提供）







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