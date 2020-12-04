雲林垃圾場頻傳火警　張麗善：提升掩埋場環境安全

▲12月3日午夜11點06分崙背鄉豐榮垃圾場廢棄物起火燃燒，警消人員到達現場，初勘為開放式垃圾場起火，目前佈水線射水搶救中，燃燒面積待估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣近期頻繁發生垃圾場火警事件，崙背鄉豐榮垃圾掩埋場昨（3）日午夜發生火警，延燒150平方公尺所幸無人員受傷及財務損失，雲林縣長張麗善今受訪指出，將協助各公所改善掩埋場設施、環境，及辦理人員訓練、維護管理，更主動積極把心思放在垃圾場的維護與管理，避免再發生火警事故。

雲林縣今年從9月20日斗六竹圍子橋下方資源回收臨時堆置區發生大火；同日晚上9點半斗六江厝資源回收場也發生火警；11月28日林內清潔隊車輛停置區或燒車，早成6輛垃圾車及1輛怪手半毀；12月1日斗六雲林路民營資源回收場站也突然傳火警，昨午則是崙背鄉豐榮垃圾場大火。

▲張麗善強調，雲林垃圾問題大家都很頭痛，目前每日送到外縣市焚毀的垃圾量由140公噸減少至剩30公噸，拒收狀況這是非常嚴重危機，拜託縣民做好家戶垃圾分類。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善今天受訪指出，崙背垃圾場起火原因有待調查，對於垃圾場火警頻傳，縣府進行垃圾場總體檢動作中，包括周遭環境、設施設備、消防栓等，盼能協助提升掩埋場環境安全。張麗善表示，對於有需要改善地方縣府會協助向環保署爭取經費，目前有9個鄉鎮市提出改善需求，經費約需1500萬元已到位，其他未提出鄉鎮縣府會持續輔導及爭取經費。

張麗善強調，雲林垃圾問題大家都很頭痛，目前每日送到外縣市焚毀的垃圾量由140公噸減少至剩30公噸，拒收狀況這是非常嚴重危機，拜託縣民做好家戶垃圾分類，尤其廚餘回收，減少垃圾量外，也可避免易燃物、沼氣引起火災。

▲崙背鄉豐榮垃圾掩埋場昨（3）日午夜發生火警，延燒150平方公尺所幸無人員受傷及財務損失。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局代理局長黃富義表示，將持續嚴格督導各掩埋場改善缺失，建立掩埋場精進管理，同時也呼籲各公所落實掩埋場精進管理，落實中間覆土，所需相關消防措施補助盡速提出，縣府環保局將全力協助向中央爭取補助經費。

▲崙背鄉豐榮垃圾掩埋場昨（3）日午夜發生火警，延燒150平方公尺所幸無人員受傷及財務損失。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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