　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

長榮女大生命案　林燕祝：市府除協助家屬國賠外更應爭取提高警民比

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員林燕祝要求台南市政府提高台南市的警民比，補足相關警力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝要求台南市政府提高台南市的警民比，補足相關警力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝10日指出，台南警民比在南部六縣市中敬陪末座，犯罪率也是六都中最高，長榮女大生命案之後，市府應該痛定思痛，儘快在新年度向警政署爭取補足警力。

林燕祝表示，台南市警局因員額編制不足，有些單位長期以來都有「借調」的問題，但東借西挪只是讓原單位人力更形吃緊而已，以永康分局來說，偵查隊51位人力，其中有16位是向派出所借調，永康交通分隊12位警力也都是來自派出所借調，等於是將第一線派出所警力移往分局，這對派出所現有人力並不公平，也難免影響派出所的治安績效。

林燕祝進一步指出，國民黨立委陳以信上週在立法院針對台南警民比456比1提出質詢，台南市不僅是「在台灣雲林以南六縣市中最低」、「六都高鐵站中台南高鐵站編制12人警力也最少」，也是「兒童犯罪率與暴力犯罪發生率卻是六都最高」、「竊盜破獲率是六都最低」的城市，當場行政院長蘇貞昌同意請內政部研議增加，內政部長徐國勇表示，台南警力編制不足是因當時台南升格時沒有一起拉上來，現在已經在做相關盤整，增加台南員警編制數與員額。

林燕祝說，既然蘇貞昌和徐國勇都在立法院公開承諾要解決南市警民比過低的問題，要提高台南市員警員額，市政府就應該要趁勢追擊，趕快採取動作，與中央聯繫在新年度明確增加台南市警力，不能在坐等中央「分配」。

含膳食纖維，增添飽足感

ET快訊
15年前爆逼婚害死倪敏然　夏禕遭封殺「52歲慘況曝光」
24歲正妹泡澡觸電成裸屍！　「這款iPhone」掉浴缸釀禍
Touch ID回歸？　蘋果暗示iPhone 13將有大變化
Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」　身材差超大
快訊／雙和醫院副院長酒駕被抓　市民大道等紅燈睡著
Hebe掀戰華研「沉默1天開口了」！　鬆口41字惹心疼
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

苗栗翁離開醫院迷失街頭　家人心急求援！警地毯式搜尋找到了

長榮女大生命案　林燕祝：市府除協助家屬國賠外更應爭取提高警民比

災害防救業務年終檢討暨觀摩會　表揚推動防救災有功單位

快訊／基隆外木山5噸巨石崩落「斷裂兩半」　湖海路封閉搶修

桃園青年局設計發展計畫　創造產學多元合作開發特色商品

快訊／基隆外木山5噸巨石崩落「斷裂兩半」　湖海路封閉搶修

大江「一星衣益」義賣　助「仁友」蓋新家千件商品公益價一折起

桃園黑豬肉大賞　鄭文燦：推廣國產豬肉標章市府推三策略

善德堂公益關懷協會攜手立委趙正宇　捐白米贈關懷據點

IFOAM Asia亞洲分會x新北　有機農業行銷培訓招生開跑

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

苗栗翁離開醫院迷失街頭　家人心急求援！警地毯式搜尋找到了

長榮女大生命案　林燕祝：市府除協助家屬國賠外更應爭取提高警民比

災害防救業務年終檢討暨觀摩會　表揚推動防救災有功單位

快訊／基隆外木山5噸巨石崩落「斷裂兩半」　湖海路封閉搶修

桃園青年局設計發展計畫　創造產學多元合作開發特色商品

快訊／基隆外木山5噸巨石崩落「斷裂兩半」　湖海路封閉搶修

大江「一星衣益」義賣　助「仁友」蓋新家千件商品公益價一折起

桃園黑豬肉大賞　鄭文燦：推廣國產豬肉標章市府推三策略

善德堂公益關懷協會攜手立委趙正宇　捐白米贈關懷據點

IFOAM Asia亞洲分會x新北　有機農業行銷培訓招生開跑

喬治克隆尼快速減肥11公斤⋯病倒送醫！醫生：恐有生命危險

行政院將設人權處　協助人權委員會做跨部會溝通

費鴻泰接藍黨團總召...蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

長榮空服員罷工引發機師臉書論戰　7人「合理評論」挨告不起訴

筋肉弟Cos《鬼滅》伊之助　網友驚呼：頭套拿下來不得了

TOYOTA跨界神車新對手將亮相？福特Focus Active現身11月油耗測試

民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

不吃辣的快看！頂呱呱「一口翅」有新口味了　激推檸檬胡椒超涮嘴

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒盡頭　台灣終於符合「巴黎原則」

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

基隆外木山巨石崩落　湖海路封閉搶修

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

大江「一星衣益」義賣　助仁友蓋新家

桃園青年局設計發展計畫　創造產學合作

桃園黑豬肉大賞　推廣國產豬肉標章

善德堂攜手立委趙正宇　捐白米做公益

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

屏警交通安全月計畫　12月取締未戴安全帽

桃園第七屆青農培訓結業　頒証書

疫後振興　桃園、台中觀光工廠簽署MOU

更多熱門

相關新聞

租屋處裡獨處！台中男性侵女閨蜜

租屋處裡獨處！台中男性侵女閨蜜

台中一名蕭姓男子趁著協助製作畢業報告的機會，撲倒A姓女大生，還將A女的衣物扯下，想要強制性侵，直到A女哭喊「上課要遲到」才停手。台中地院審理後，依照強制性交未遂，判處蕭男1年有期徒刑、緩刑4年。

打炒房人口不升反減、房價居高不下

打炒房人口不升反減、房價居高不下

台南維冠大樓倒塌　2受災戶3死怒提國賠敗訴

台南維冠大樓倒塌　2受災戶3死怒提國賠敗訴

長榮空姐檢疫趴趴走！至少3人被開除

長榮空姐檢疫趴趴走！至少3人被開除

長榮空姐檢疫趴趴走遭開除　不只一人

長榮空姐檢疫趴趴走遭開除　不只一人

關鍵字：

長榮女大生林燕祝國賠警民比

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

真有外星人！美國保密協議簽下去了

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

快訊／竹北通緝犯正面照曝光！

愛莉莎莎弄丟5副AirPods！網友怒酸「根本不珍惜」

前東家華研再批田馥甄「不誠信」！　喊話出面協商

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面