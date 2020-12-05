租屋處裡獨處！台中男伸手性侵女閨蜜…她哭求：上課要遲到了

▲男子與女大生在租屋處獨處，出手性侵女大生。（示意圖／Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中一名蕭姓男子趁著協助製作畢業報告的機會，撲倒A姓女大生，還將A女的衣物扯下，想要強制性侵，直到A女哭喊「上課要遲到」才停手。台中地院審理後，依照強制性交未遂，判處蕭男1年有期徒刑、緩刑4年。

判決書指出，蕭男2019年透過交友軟體，認識了柯姓女大生，接著又透過柯女，認識了受害者A女，後來蕭男時常透過通訊軟體與2女聊天，也常前往2女的租屋處談心，關係形同閨蜜。

蕭男2019年10月前往2女的租屋處，協助製作畢業報告，不過當天下午4點，柯女因為要外出打工，帶著蕭男離開租屋處。不料，蕭男起了色心，向A女捏造理由，再度返回2女的租屋處，趁著A女走向床邊拿手機，上前將A女撲倒。

▼男子返回2女的租屋處，進一步性侵A女。（示意圖／免費圖庫pxhere）



蕭男將A女強壓在床上，不顧A女的意願強吻脖子，還不斷伸手亂摸，接著脫下A女的衣物，想要強制性交。A女奮力掙脫，不斷向蕭男懇求，上課要遲到了，蕭男才就此罷手。A女軟腳倒在地上，蕭男還上前說「妳現在站不穩，我再抱妳一下」，被對方拒絕後，與對方一起搭電梯下樓。

A女掙脫魔掌，前往學校向男友求援，在男友的陪同下報警，向蕭男提告。台中地檢署提起公訴，審理期間蕭男與A女以10萬元達成和解，因此台中地院審理後，依照強制性交未遂罪，判處蕭男1年有期徒刑、緩刑4年，全案仍可上訴。

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