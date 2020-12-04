打炒房人口不升反減、房價居高不下　林燕祝：市府無能還是無方？

▲台南市議員林燕祝表示，台南縣市合併至今邁入第10年，台南市人口不增反減，且房價節節高升，實在辜負市民對升格的期待。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院祭出九大政策打炒房，但根據內政部日前最新發布的住宅價格指數，六都房地產價格中，台南成長最多，年漲幅達5.46％達最高，比其次的台中多了近2％。

市議員林燕祝表示，台南縣市合併至今邁入第10年，台南市人口在2011年是1876960人，2020年11月底是1875378人，竟減少1582人，市府擋不住人口減少的趨勢，只能坐視房價節節高升，實在辜負市民對升格的期待。

台南市人口在今年2月跌破188萬，林燕祝指出，2010年12月台南縣市合併是1873794人，一年後，到2011年底人口是1876960人，直到2012年8月突破188萬人，沒想到，今年2020年2月竟跌破188萬人，根據市府最新至2020年10月的統計，全市人口1875909人，比2010年合併當年增加2114人，但比2011年還減少1051人，今年10月還較9月減少455人，而未出爐的11月人口數是1875378，比10月又少了531人。

林燕祝進一步指出，台南市升格之後，人口自然增加持續下降，社會增加也下降，這些都是不利住宅市場發展的因素，但是根據內政部日前才發布的最新住宅價格指數，台南市在第三季的房地產市場景氣呈「價量齊漲」的情勢，超過7成地區的房地 價格微幅上漲，漲幅還是六都最高的，且從實價登錄資料發現，今年第三季在東區、南區、中西區、安平區、永康區、仁德區、新市區、善化區、歸仁區與新營區等十區，價格都呈現上漲，整體來說，台南房地產的區域市場價格，71％區域微幅上漲、29％區域微幅下跌，成交量持續上揚。

林燕祝表示，人口減少雖是全國性和整體性的問題，但其他五都人口還是有成長的，縣市合併就是要提升南市的格局和發展，讓市民享受更高品質的生活環境，從人口數「倒退嚕」的情況看來，台南市縣市合併以來並沒有帶來人口增加的紅利。

林燕祝也認為，疫情雖趨緩、經濟也慢慢復甦，但基層民眾還感受不到工作機會增加或薪水調漲，當然也不會比較有錢去購屋置產，這些買房的「熱錢」哪裡來的，是不是有刻意炒作或投機行為，市府相關單位有必要好好追查或提出對策，否則房地產一直漲，帶來的潛藏風險，受害的還是市民。

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