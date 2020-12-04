台南維冠大樓倒塌　2受災戶3死國賠敗訴：工務局不負責施工勘驗

▲2016年因地震造成台南永康維冠金龍大樓倒塌，劉姓、黃姓民眾向台南市政府工務局請求國賠被台南地院判敗訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

2016年因地震造成台南永康維冠金龍大樓倒塌，劉姓、黃姓民眾向台南市政府工務局請求國家賠償，台南地院4日下午判決2受害戶敗訴。

台南地院指出，原告起訴主張2016年2月6日凌晨4時許，於高雄美濃地區附近發生7級之地震，致使位於台南市永康區永大路2段及國光五街口之「維冠金龍大樓」倒塌，並造成住於該大樓2號15樓之2内原告之長子、2名孫兒等3人死亡。原告曾依國家賠償法以書面向台南市政府工務局請求損害賠償，惟經市府工務局於2018年5月18日以拒絕賠償理由書回應，原告依國賠法提起訴訟，劉姓原告請求被告應賠償268萬2263元及利息、黃姓原告則請求市府工務局應賠償288萬9825元及利息。



市府工務局於訴訴時答辯，其就維冠大樓之建造執照、建造執照之變更設計、使用執照之審查程序並無任何過失或怠於執行職務。

法官認為，維冠大樓建造當時建造執照之核發，僅須為一般行政事項之審查即可，建築技術係由建築師簽證負責，被吿機關所屬建管人員就維冠大樓建造執照之核發，依法審核建商所提出之相關建築設計圖說，難謂有怠於執行職務，原告主張被吿機關應「實質審查」維冠大樓建築設計圖說及結構計算書，並審查建築圖說上署名是否為偽造，卻未能審查出前開設計上及借牌偽造簽名之缺失，屬怠於執行職務等語，尚屬無據。

被吿機關於維冠大樓興建施工過程中，雖未曾派員至現場進行勘驗，然當時之建築法第56條已修正改採事前申報之備查制，並授權建築主管機關所屬人員得隨時勘驗，被吿機關未負有必須到場勘驗之義務，則建築主管機關所屬人員是否至施工現場履勘應屬裁量權之行使，且其前往現場勘驗亦未必得以查悉建商並未按結構圖說施工之疏失，其未為施工勘驗，與維冠大樓之受損之間，難謂有相當因果關係，原告主張被吿機關有未依法為施工勘驗之怠於執行職務，亦非有理。

本件使用執照之審查又無不法之情事，原告主張被吿就使用執照之審查有怠於執行職務之疏失等語，也屬無據。就建築物結構事項，因開業建築師亦得辦理，並非僅限結構工程技師，因此原告主張被吿就維冠大樓未按建築法第13條、第26條規定由結構技師辦理簽證等語不可採認。

法官認為原告依照國賠法規定及侵權行為損害賠償之法律關係，主張被告台南市政工務局就維冠大樓倒塌以致於被害人3人死亡之結果，應負國家賠償責任，並請求被吿給付喪葬費、扶養費、慰撫金等損害賠償費用，並無理由應予駁回。

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