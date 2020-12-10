美國大學收中國錢「言論審查」校園　蓬佩奧點名麻省理工

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天在喬治亞理工學院演說時指出，美國大學校園容易受中國影響，一些高等教育機構甚至會被中共收買，有設立孔子學院的學校更是如此，「中共知道左傾的大學校園充斥著『反美主義』，給他們的反美宣傳提供目標。」

蓬佩奧認為，「不能讓中共利用『政治正確』，來打擊美國人民的自由，而我們必須保護和維護自由。他們欺騙性地高呼種族主義或仇外心理，永遠都不能掩蓋中共的行徑。」

他指控，一些美國學校自2013年以來，收受了來自中國的13億美元（約366億新台幣），幫忙控制校園輿論，「這些學校將作出錯誤的決定，因為他們『迷上了中國共產黨的現金』。」

蓬佩奧特別點名麻省理工學院和華盛頓大學，這場演講原計要在麻省理工舉辦，卻因為校長萊夫（Rafael Reif）擔心冒犯中國而拒絕，被暗示自己的言論會侮辱華裔學生與教授，最後才改在喬治亞理工學院演講。

▲大學校園被質疑收受中共現金，幫忙審查校園內的輿論，助長左派的「反美主義」。圖為哈佛大學的校園。（圖／路透）



麻省理工的發言人艾倫（Kimberly Allen）則反駁，演講是因為新冠疫情才被拒絕，包括其他人的演講活動也一併被取消，「萊夫擔心蓬佩奧的訪問會招來人群，同時會向學生傳達『麻省理工不認真看待規則』的訊息。」

此外，孔子學院至今在全美各地已有67間，許多也設立在大學校園內，之前被指控，是中國在世界各地設立的間諜中心，教授中文與推廣文化只是「幌子」。蓬佩奧曾下令，要在今年年底前關閉所有孔子學院。

蓬佩奧表示，「美國人民需要知道中共如何毒害我們的高等教育，及這些行為是如何危害到我們的自由及國家安全。如果我們現在不教育自己這些知識，未來就會是在北京受教育。」