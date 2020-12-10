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不死心！川普法律戰繼續打　17州支持德州訴訟「控選舉違憲」

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▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管美國總務署和各州都已認證總統選舉結果，但川普仍無法接受自己敗選，頻頻提出訴訟，企圖逆轉結果。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國各州都已認證州內的總統選舉結果，而選舉人也將在14日投下選舉人票。不過，川普還在對選舉結果發起訴訟，指控民主黨在總統大選中有舞弊的行為。德州檢察長8日在最高法院提出訴訟挑戰大選結果，要求法院不計入4大搖擺州的選舉人票，這項訴訟最近獲得了密蘇里等17州的支持。

綜合福斯新聞和CNN等美媒報導，川普至今仍在毫無根據的情況下聲稱，民主黨操控了本屆選舉，並對選舉結果持懷疑態度，進而向法院提出訴訟，希望通過法律途徑推翻選舉結果。不過，他的要求慘遭多州和聯邦政府駁回。

儘管如此，川普仍不肯接受自己敗選的結果，在當地時間9日發布推特帖文表示，「從來沒有候選人在拿下佛州和俄州之後還會輸掉大選的。我可是贏了那2個州，而且還是大勝！」、「我在所有的搖擺州中，都拿下比對手多出數以十萬計的合法選票。投票後的所有數據都顯示，我不可能輸掉選舉，除非結果早已被『預定』！」

他隨後也指出，「如果有人在選舉中作弊，而民主黨也確實這麼做了，那為什麼不立刻推翻選舉結果」，「在選舉日晚上10點，我們在賭盤中的勝率高達97%。」

川普的法律戰仍在進行中，德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）8日在最高法院提出訴訟挑戰大選結果，指控喬治亞州、密西根州、賓州、威斯康辛州變更投票規則程序的作法實屬違憲，要求上述4大搖擺州所擁有的62張選舉人票不予計數。

▲▼德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）。（圖／路透）

▲德州檢察長派克斯頓8日要求最高法院宣布，搖擺州所擁有的62張選舉人票不予計數。（圖／路透）

福斯新聞指出，密蘇里州總檢察長施密特（Eric Schmitt）最近與16個州一同向最高法院提交簡報，表示支持派克斯頓在德州的訴訟。施密特在一份聲明中指出，「無論在現在或是未來，選舉的公正性對於維持我們的國家，是至關重要的。我們必須保護我們的憲法，捍衛我們的自由，並確保所有選票都是公正的。」

▲▼密蘇里州總檢察長施密特（Eric Schmitt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲密蘇里州總檢察長施密特與16個州支持德州的訴訟。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，支持德州訴訟的17個州包括了密蘇里州、阿拉巴馬州、阿肯色州、佛州、印第安納州、堪薩斯州、路易斯安那州、密西西比州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州和西維吉尼亞州。

即使川普的法律戰仍未落幕，但美國法律規定，選舉人需要在今年12月14日代表各州投票，以讓這些選舉人票可以在1月6日的國會會議上被清點。有些州制定法律，試圖強制選舉人投票給該州的心儀人選，以避免所謂的「失信選舉人」逆轉選舉結果。今年夏天，最高法院裁定，州政府立下這樣的法律並不違憲。

►為川普拚了！德州檢察長告上最高法院　控4搖擺州違憲
►凍未條了！法律戰接連失利　川普直接告「拜登＋賀錦麗」救選情
►團隊已掌握充足選舉舞弊證據　川普：有「大事」要發生了！

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