破解黑洞之謎　中國發射「極目」空間科學衛星

▲北京時間12月10日凌晨4時14分，中國將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器(GECAM)」的兩顆空間科學衛星，由長征十一號固體運載火箭發射升空。（圖／取自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

為展開對黑洞、中子星等極端天體劇烈爆發現象的觀測，中國航天科技集團、中國科學院10日以「一箭雙星」的方式，成功將暱稱「極目」的兩顆微小型空間科學衛星，以長征十一號固體運載火箭發射升空，送入預定軌道。

中國「極目」兩衛星全名為「引力波暴高能電磁對應體全天監測器」，英文簡稱GECAM，包含「小極」、「小目」兩顆微小型衛星；進入運行軌道後，兩衛星將分布於地球兩側，對黑洞、中子星等極端天體的劇烈爆發現象進行觀測，快速下傳並發布觀測警報，再引導科學家利用各類望遠鏡進行後隨觀測。





▲包含兩個微小衛星的GECAM模擬圖。（圖／取自中國科學院國家空間科學中心）

中國航天科技集團10日宣布，當天4時14分，長征十一號運載火箭在西昌衛星發射中心點火起飛，以「一箭雙星」的方式，將GECAM衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

中國科學院指出，GECAM衛星是中國首個利用星間通信鏈路，展開關鍵數據實時下傳的衛星，具備反應快、處理快、發布快、定位準這「三快一準」的優勢。

由於極端天體爆發現像隨機出現於宇宙中，持續時間通常以分鐘、秒乃至毫秒為計，中科院表示，為了捕捉這些稍縱即逝的光，GECAM的兩顆衛星將背向地球，以180度相位繞地運行，和地心保持三點一線，從而實現對宇宙中暴發現象「全天無死角」的監測。

根據中國科學院空間科學(二期)先導專項規劃，GECAM衛星投入使用後，除對引力波伽馬暴、快速射電暴高能輻射，特殊伽馬暴和磁​​星爆發等高能天體爆發現象進行全天監測，也有助於中方推動「破解黑洞、中子星等緻密天體的形成和演化，以及雙緻密星並合之謎。」

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