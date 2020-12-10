邊境僵持七個月　印外長談「民族主義」中國：關係40年來最嚴峻

▲印度外長蘇杰生。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

印度外長蘇杰生（S Jaishankar）今天談到中印衝突時直言，中國多次違反雙邊協定，導致中印關係步入「最嚴峻的時期」。兩國都在拉達克部署大批軍力，對峙長達7個月，偶有零星小規模的衝突，儘管雙方已暫時達成共識，目前實控線情勢仍非常緊張。

蘇杰生指出，雙方自1993年以來簽署了多項協議，承諾不在邊境大規模部署部隊，「現在因為某種原因，中國違反了協議，將成千上萬的武裝士兵帶進拉達克地區，至今給出五種不同的解釋理由。想當然關係會受到損害。」

他表示，中印關係自1988以來偶有爭執與分歧，但總體是朝好的方向邁進，現在卻是中印3、40年來最困難的階段，「今年的關係已受到嚴重破壞。我們非常確信，沿實控線維繫和平與安寧，是建立其他關係進步的基礎。」

▲中印軍隊在邊境拉達克地區僵持不下，至今已有7個月。（圖／路透）

今年在拉達克東部的加勒萬河谷裡，有20名印度士兵不幸在衝突中身亡，更激起印度內部帶「民族情緒」的輿論。蘇杰生認為，如何讓兩國關係重回正軌是「很大的問題」，「你不能一面在邊境僵持不下，一面從事其他活動（貿易、旅遊等），這是不現實的。」

他在新書《印度模式：不確定世界中的戰略》中提到，在2008到2009這個轉折點上，中國發生了轉變，與世界互動的方式已經與過去大不相同，「毫無疑問的，我們今天面對一個更『民族主義』的中國，以各式各樣的方式而言，他們在政策上也在走回頭路。」