香港累計確診破7000　林鄭月娥：取消晚間堂食、關閉健身房

▲香港疫情持續，政府強制特定人群做病毒核酸檢測。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港特區政府衛生署衛生防護中心8日通報，當日新增100宗新冠肺炎確診病例，95宗為本土病例，並有27例感染源不明。因應第四波疫情持續爆發，香港特首林鄭月娥在今天受訪時表示，將進一步收緊限聚令，包括禁止餐廳晚上6時後提供堂食（內用），全面關閉健身中心、體育場所、美容院、按摩院等處所。

根據8日通報，香港新增100例新冠肺炎確診病例，5例為境外輸入，95例為本土確診，包括27宗無源頭病例和68宗過往確診者的相關病例。目前，香港累計通報確診已達7075例。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

值得注意的是，香港多個疫情重點群組感染源仍持續擴大，以「跳舞群組」為例，8日新增13例確診，累計已造成超過660人染疫；康城地盤群組新增2例，累計52例；葵盛西邨群組新增5例，累計18例；此外，用於接收輕症病人的亞洲國際博覽館社區治療設施，因先前出現員工群組暴發，今日再增9例，迄今共12例確診。

為盡快平息疫情，林鄭月娥8日在出席行政會議前會見媒體時表示，將進一步收緊限制社交距離措施，包括禁止餐廳晚上6時後提供堂食，全面關閉健身中心、體育場所、美容院、按摩院等處所，進一步落實公務員居家辦公安排。

在外防輸入上，林鄭月娥說，要繼續執行航班熔斷機制，抵港人士乘坐指定交通工具到指定飯店檢疫，要求有關人士在完成14天隔離後，亦需要再次進行病毒檢測。

林鄭月娥說，本周香港將再增加5間社區檢測中心，全港達到14個，每日可進行約1.4萬份新冠病毒測試。

香港食物及衞生局局長陳肇始8日宣布，政府已發出「限制與檢測宣告」，要求接受病毒檢測人士，在結果出爐前須留在指定處所，直至所有相關人員得知檢測結果方可離開。

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