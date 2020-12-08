台南人最關心的生活議題　藥師都能幫得上忙！

▲市售罐裝營養乳品配方成分比例不同，民眾可以請教社區藥局的藥師後再來購買會更恰當。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南人關心的生活議題是什麼？根據一份針對台南市2966位民眾的問卷調查，台南市女性最在乎的是「自己打理生活」；而男性所關心的生活議題則以「吃的營養健康」占比最高。

台南市藥師公會在一場藥師持續教育中，邀請台南市衛生局國民健康科科長陳淑娟主講高齡健康促進，陳淑娟進一步以這份問卷的題目做探討，20-64歲的女性最擔心的是「忘記關火關瓦斯」，其次是「出力、家事做不來」；65歲以上的年長女性最困擾的是「體力不好，容易腰痠背痛」。為了解決這些擔憂，「定時自動關閉爐火」的全自動化設備是大家的首選，「家事服務員幫忙做打掃」比「掃地機器人」更獲青睞。

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陳淑娟說，從上述的調查統計結果，可見長輩除了較相信人外，也希望家具智慧化，然後自己來。「活動、活動，要活就要動」，陳淑娟也說養成運動的習慣、凡事盡量自己動手做，不僅有助於肌耐力的提升，也可以讓生活過得更加自在樂活。

針對男性朋友所關心的生活議題，台南市藥師公會理事長吳振名表示，65歲以上的長者最渴望能「輕鬆安全行走」，50-64歲的人最關心「適合長者的旅遊」，20-49歲的青壯年最重視「吃的營養健康」，由此可見，預見將來年老體衰，而提早進行營養補充與無負擔的旅遊行走，是男性朋友最關心的事。

吳振名也說，經常可見到民眾想要購買罐裝營養乳品回去給家人補充體力，但並不清楚市售的這些罐裝營養乳品因配方成分比例不同，而可再細分為「均衡營養補充」、「糖尿病適用」、「未洗腎慢性腎臟病患適用」、「洗腎病患適用」…等等，有些民眾只聽別人說喝了某個產品很好，就要跟著仿效購買該產品，而忽略自身的生理機能狀況需求，有時反而會弄巧成拙，補身不成反造成身體更大的負擔，該補充什麼合適的營養乳品？可以請教社區藥局的藥師後再來購買會更恰當。

吳振名強調還是鼓勵民眾健康飲食、健康吃，當無法攝取均衡飲食或無法執行時，可以購買營養補充品來作補充，另外，對於因年紀較大造成的肌力減退或肌少症，有些社區藥局也有販售行動輔具或增強肌力的健身產品可以幫助民眾解決生活上的困擾，讓每個人都可以樂活到老。

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