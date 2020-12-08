美方插手香港事務　華春瑩：你配得上自由民主嗎？

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美眾議院通過「香港人民自由與選擇法案」，根據法案內容，美國政府會為香港人提供所謂保護身份。對此，大陸外交部發言人華春瑩今（8日）反問美方，是否配得上自由民主？並且強調，「希望美國清醒一點，不要假惺惺關心香港人生活。借香港問題來遏制中國的發展壯大，這才是真的。」

根據大陸澎湃新聞報導指出，針對美國干涉香港事務，華春瑩首先說，「這兩天的確美國的一些政客非常忙，他們非常關心中國，特別是香港民眾的自由，這給人一種非常不真實的感覺。」

▲抗議者在白宮前以假屍袋示威。（圖／路透）

談到美國新冠肺炎疫情現況，華春瑩指出，「大家都知道全世界的人其實都以非常同情的眼光注視著美國，現在美國新冠肺炎累計確診病例已經超過1500萬，死亡病例更是超過了28萬。」美國商務部稱上個月有12%的美國家庭有時或者經常沒有足夠的食品，一些免費領取食品的地點大排長龍。

針對上述相關內容，華春瑩反問美方，「坦白說，讀到這些報道，你很難相信這些事情發生在世界最強大、自詡為民主自由燈塔美國，難道人的生命權和健康權不應該是最大的人權嗎？難道在疫情形勢下尊重科學、防治疫情的自由，不應該是最大的真正的自由嗎？」

▲美國疫情持續中，一些權威民調顯示，有87%美國人對國家現狀不滿。（圖／路透）

報導稱，一些權威民調顯示，有87%美國人對國家現狀不滿，超過7成的認為國家正在走向錯誤的方向。對此，華春瑩繼續反問，「真正的民主和自由應該是服務於絕大多數人民的利益，並且讓絕大多數人民感到滿意的。如果不能讓絕大多數民眾相信你是在為國家謀福利，並且能改善他們的生活，你配得上叫做民主和自由嗎？你配得上叫民主、人權嗎？」

華春瑩進一步說，「美國這些人口口聲聲關心香港民眾的自由，這是假的。」他們以香港為由，或者說以所謂的民主自由為名來遏制打壓中國，借香港問題來遏制中國的發展壯大，這才是真的。

報導稱，華春瑩最後表示，「說到底希望美方這些人不要對自己身邊發生的、每天有這麼多人逝去、染病的這一事實視而不見，草菅人命，反而假惺惺地去關心其他國家、（關心）在香港地區生活得很好的香港民眾，我希望他們能夠清醒一些。」