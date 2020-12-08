　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美方插手香港事務　華春瑩：你配得上自由民主嗎？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美眾議院通過「香港人民自由與選擇法案」，根據法案內容，美國政府會為香港人提供所謂保護身份。對此，大陸外交部發言人華春瑩今（8日）反問美方，是否配得上自由民主？並且強調，「希望美國清醒一點，不要假惺惺關心香港人生活。借香港問題來遏制中國的發展壯大，這才是真的。」

根據大陸澎湃新聞報導指出，針對美國干涉香港事務，華春瑩首先說，「這兩天的確美國的一些政客非常忙，他們非常關心中國，特別是香港民眾的自由，這給人一種非常不真實的感覺。」

▲▼美國疫情,抗議者在白宮前以假屍袋示威。（圖／路透）

▲抗議者在白宮前以假屍袋示威。（圖／路透）

談到美國新冠肺炎疫情現況，華春瑩指出，「大家都知道全世界的人其實都以非常同情的眼光注視著美國，現在美國新冠肺炎累計確診病例已經超過1500萬，死亡病例更是超過了28萬。」美國商務部稱上個月有12%的美國家庭有時或者經常沒有足夠的食品，一些免費領取食品的地點大排長龍。

針對上述相關內容，華春瑩反問美方，「坦白說，讀到這些報道，你很難相信這些事情發生在世界最強大、自詡為民主自由燈塔美國，難道人的生命權和健康權不應該是最大的人權嗎？難道在疫情形勢下尊重科學、防治疫情的自由，不應該是最大的真正的自由嗎？」

▲▼美國疫情／德州休士頓衛生部持續追蹤病例。（圖／路透）

▲美國疫情持續中，一些權威民調顯示，有87%美國人對國家現狀不滿。（圖／路透）

報導稱，一些權威民調顯示，有87%美國人對國家現狀不滿，超過7成的認為國家正在走向錯誤的方向。對此，華春瑩繼續反問，「真正的民主和自由應該是服務於絕大多數人民的利益，並且讓絕大多數人民感到滿意的。如果不能讓絕大多數民眾相信你是在為國家謀福利，並且能改善他們的生活，你配得上叫做民主和自由嗎？你配得上叫民主、人權嗎？」

華春瑩進一步說，「美國這些人口口聲聲關心香港民眾的自由，這是假的。」他們以香港為由，或者說以所謂的民主自由為名來遏制打壓中國，借香港問題來遏制中國的發展壯大，這才是真的。

報導稱，華春瑩最後表示，「說到底希望美方這些人不要對自己身邊發生的、每天有這麼多人逝去、染病的這一事實視而不見，草菅人命，反而假惺惺地去關心其他國家、（關心）在香港地區生活得很好的香港民眾，我希望他們能夠清醒一些。」

ET快訊
《RM》「出現台灣國旗」惹毛陸網！　韓網狂刷「TAIWAN」
快訊／遭切割後首發正式聲明　福灣：願承擔合作品牌所有銷售損失
妙齡女耳環戴著消失　醫揭真相「被吃掉了」
青山宮遶境驚見「雙人運動」　查到房客名單男女主角將現形
厚片妹「剷18kg」變女神　本尊曝秘訣
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港累計確診破7000　林鄭月娥：取消晚間堂食、關閉健身房

荒唐規定！元朝女子出嫁前　竟要先獻身和尚「開紅」...才可完婚

美方插手香港事務　華春瑩：你配得上自由民主嗎？

正妹私密按摩ing…驚見「天花板閃綠燈」：被拍光了！結局大烏龍

新冠疫情衝擊　香港時裝集團I.T公告退市

美售台「野戰資訊通信系統」　陸：立即停止「以免損害台海和平」

制裁14名人大常委會副委員長　陸外交部：美方行為瘋狂惡劣

婚宴一桌30萬！超狂婚禮...新郎派直升機迎娶「鍍金新娘」

1人害整個城市遭殃！20歲女「超瞎播毒」遭肉搜　網分兩派戰翻

陸網信辦下架105款APP　包含麻豆傳媒、貓途鷹等

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

日本媽用白板筆在鋁箔紙上做畫 一碰水「超Q小魚浮起」開心游泳

香港累計確診破7000　林鄭月娥：取消晚間堂食、關閉健身房

荒唐規定！元朝女子出嫁前　竟要先獻身和尚「開紅」...才可完婚

美方插手香港事務　華春瑩：你配得上自由民主嗎？

正妹私密按摩ing…驚見「天花板閃綠燈」：被拍光了！結局大烏龍

新冠疫情衝擊　香港時裝集團I.T公告退市

美售台「野戰資訊通信系統」　陸：立即停止「以免損害台海和平」

制裁14名人大常委會副委員長　陸外交部：美方行為瘋狂惡劣

婚宴一桌30萬！超狂婚禮...新郎派直升機迎娶「鍍金新娘」

1人害整個城市遭殃！20歲女「超瞎播毒」遭肉搜　網分兩派戰翻

陸網信辦下架105款APP　包含麻豆傳媒、貓途鷹等

台南人最關心的生活議題　藥師都能幫得上忙！

周日冷空氣挑戰冷氣團「急凍15°C」　明全台有雨、高山有望降雪

抓屁屁太爽！虎斑貓「謎樣表情」喊國語：要要要　笑翻12萬名網友

我駐WTO代表團1人確診　外交部：其餘人員均陰性遠距辦公一周

金色三麥也下架巧克力啤酒　第5家聯名業者切割福灣

50隻「冬宮貓」獲贈遺產！博物館證實暖心神秘客義舉

粉絲失戀「找不到一樣的男友」求助！　周揚青暖心1句安慰秒解

議員開吉「檢舉賤人」敗訴！他PO文諷：臉有沒腫成麵龜　檢說話了

「2020卡廸那FUN4街舞賽」G.O.F火辣開場揭序幕　700位參賽者同台較勁爭冠軍榮耀

累積熱銷500萬輛！Nissan第三代跨界休旅豪華內裝搶先看

大陸熱門新聞

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

高檔火鍋約會！女模狂點8.7萬　富商落跑

10km超深迷宮洞穴　3男4女玩3天失蹤

號稱女變男！　陸流行「轉胎丸」禍害胎兒　

美女OL拼工作「公司最晚下班」　28歲淋巴癌4期

女大生賣淫得愛滋　全校男生嚇壞驗血

一家四口吃河豚中毒　爸當晚慘死

患者家到處是病毒　成都新增2確診

砂石車撞倒工人　他遭活埋當場斃命

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

即／成都新增1人確診　宣布封村

婚宴一桌30萬！新郎派直升機迎娶「鍍金新娘」

癌末女昏迷3hrs死亡　醫護才發現心口插刀

電影《魔物獵人》涉辱華！　大陸全面下架

更多熱門

相關新聞

香港時裝集團I.T　公告私有化退市

香港時裝集團I.T　公告私有化退市

受新冠肺炎疫情影響，香港又有一家重量級企業面臨業務重組。據香港知名時裝集團I.T，於6日晚間公告的私有化方案，公司將引入私募基金及投資諮詢公司CVC，以每股3港元，約13.05億港元的現金價向小股東收購股份，完成私有化退市，以「在充滿挑戰的市場環境中促成業務轉型。」

制裁14名人大常委會副委員長　陸外交部回應

制裁14名人大常委會副委員長　陸外交部回應

遇鳥擊墜機　共軍飛行員獲一等功

遇鳥擊墜機　共軍飛行員獲一等功

林鄭月娥公佈「加辣」限聚措施

林鄭月娥公佈「加辣」限聚措施

最唬爛奇想！　北京到墨爾本將建高鐵

最唬爛奇想！　北京到墨爾本將建高鐵

關鍵字：

大陸外交部美眾議院香港華春瑩

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面