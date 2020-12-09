8人涉非法集會被拘捕！　陸委會譴責港府：置香港反對派於死地

▲陸委會。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

港警再抓人！8日清晨拘捕至少8名民主派人士，包括民主黨主席胡志偉、梁國雄及朱凱迪等人，涉嫌與今年7月1日非法集會遊行有關，案件將於12月17日審理。對此，陸委會發聲明嚴厲譴責，指出相關方面視《基本法》為無物，形同置「香港反對人士」於死地。

綜合港媒報導，港警8日一大早大動作逮捕8人，包括民主黨主席胡志偉、社民連副主席梁國雄、成員鄧世禮、民陣召集人陳皓桓、前立法會議員朱凱迪、東區區議員曾健成（阿牛）、陳榮泰、徐子見等。

報導稱，此次拘捕行動與今年6月30日在終審法院外、以及7月1日的非法集結遊行有關，港警以「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」 及「明知而參與未經批准集結」等罪名拘捕，案件預計於12月17日下午在西九法院審理。

▲香港七一遊行。（圖／達志影像／美聯社）



陸委會對此給予強烈譴責，指出香港《基本法》明確賦予港人集會、遊行及示威的自由，但相關方面顯然視規定為無物，近期持續透過大規模拘捕、檢控等嚴酷手段，遂行政治目的，「形同置香港反對人士於死地」。

陸委會強調，一再利用法律手段打壓異見，只會使香港民心更加背離，更不利維持香港國際金融中心的地位，並呼籲港府停止脅迫打壓的行為，落實《基本法》對港民的保障，勿讓香港不斷沉淪。

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