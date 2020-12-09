打造國家2030願景　江啟臣：國民黨突破同溫層

▲國民黨擘劃「2030願景」。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨智庫國家政策研究基金會今舉辦「願景台灣2030」論壇，與新住民、移工、LGBTQ領域代表討論。國民黨主席江啟臣在致詞時表示，「一個團結的社會不應區分你我，一個偉大的國家必須共同打造」，他在受訪時說，今天某種程度上算是突破同溫層，過去這段時間，很多人批評國民黨「你們都在同溫層」。

「願景台灣2030」系列論壇第一場主題為「社會包容」，國民黨強調，本次論壇是針對移工、新住民以及LGBT等三個少數且弱勢的族群，藉由在生活、職涯、制度、人際、社會所面臨到的諸多問題進行經驗分享與深入探討。

江啟臣受訪時表示，2030有聯合國及永續發展的概念﹔聯合國過去到現在一直有永續發展計畫，最早是1992年開始的地球高峰會，到2015發展出全球在聯合國體系下，社會經濟、國家永續發展的計畫。

江啟臣指出，以2030來談台灣的願景，一方面除了從台灣在地出發外，也希望能夠跟國際關心的事情還有國際鎖定的目標結合接軌，希望這樣的計畫不只是國民黨自己關起門來想，而是跟社會有所對話，經由對話找出重要議題的共識跟結論，才能有助於在2030年能跟著聯合國所設下的相關目標。

媒體詢問，對於選定2030，是否是展現江啟臣更上一層樓的企圖心？江啟臣說，做很多事當然要有遠見、理想、目標，他現在是國民黨主席，當然要替國民黨想未來的願景、目標。

江啟臣指出，2018年大家都在想重返執政，這當然是作為主要在野政黨的具體目標，但重返執政必須建築在具體的目標願景跟理想上，而且是可以被實現的，他既然是黨主席，就有義務開始來做。

江啟臣強調，今天某種程度上算是突破同溫層，過去這段時間，很多人批評國民黨「你們都在同溫層」，或只是特定高層及黨內的對話思維，他上任後一直強調，必須透過智庫、立法院、從政同志想辦法跟外界對話，包括非國民黨系統、國際等兩方向努力來做。

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