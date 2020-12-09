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雲端最前線／央行打房「不動產貸款」4限制 自住客怎應對？

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新聞節目中心／綜合報導

中央銀行總裁楊金龍日前召開臨時記者會，說明央行對於房市4大新措施，對此，各界看法兩極，有人以原子彈來形容，也有人認為「未中靶心」。央行4大政策8日生效，其中一項規定是「新增全國自然人第3戶(含)以上購置住宅貸款限制：最高貸款成數為6成，無寬限期。」網友對此討論最熱烈。央行出手，究竟會對房市帶來什麼影響？自住客若想買房是否該重新評估？《雲端最前線》9日邀請住商不動產企研室經理徐佳馨、房產專家田大全以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼央行,打房,信用管制,貸款,投資客,高雄,自住,首購,建商,購地。（圖／記者陳建宇攝）

▲央行出手，自住客若想買房是否該重新評估？（圖／記者陳建宇攝）

中央銀行常務理事會決議，修正不動產抵押貸款業務規定，自然人第三戶（含）以上購置住宅貸款最高限制6成，無寬限期自12月8日起生效，政策來得又急又快。台北市周先生受訪表示，11月底才簽約買房，銀行貸款正在審核，由於是第3間房，只能貸款6成，需要準備的自備款一下多了2成。像周先生這樣的自住客，可以如何應對這波政策衝擊？

美國眾議院8日壓倒性通過價值7400億美元的「國防授權法案」，並建立「太平洋威懾倡議」強化美國在印太地區的軍事影響力。法案中也再次重申挺台立場，包含對台軍售。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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