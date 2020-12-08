北高行稱媒體應受監督　柯文哲：公平就好，老百姓會自己看

記者袁茵／台北報導

中天新聞台聲請換照假處分案，7日被台北高等行政法院駁回，其北高行認為媒體應受監督，引發爭議。對此，台北市長柯文哲8日表示，基本上他支持言論自由與公平正義，大家應用相同標準，「公平就好！老百姓會自己看。」

▲柯文哲出席青山王宮動檢討會。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲8日下午臨時赴青山宮召開檢討會議，接受媒體聯訪時，被中天記者詢問，7日北高行說媒體應受監督，這是否能夠接受？以及是否覺得蔡政府變成獨裁政府？柯文哲笑稱，「我比較關心你的工作權！」

柯文哲說，這讓他學到一課，也就是每個人都最關心跟自己切身權益相關的事情，老實說一個媒體關掉，這麼多個員工，要找工作、調整工作，這是很大的問題。

柯文哲強調，「不過基本上我支持言論自由跟公平正義，如果用這個當標準，那大家就用同樣標準，這是我態度。」照一樣的標準，公平就好，其他老百姓會自己看。

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