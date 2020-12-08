青山宮遶境多清出148噸垃圾　柯文哲：會把問題列出來改進

記者蘇晏男／台北報導

艋舺青山宮4日至6日的遶境活動，連放3天3夜鞭炮讓民眾痛批無法睡覺，打爆1999市民服務專線抗議。對此，台北市長柯文哲8日表示，會針對鞭炮減量、噪音減少、活動時間控制等方面進行改進，「看看怎麼做，明年做更好」。另外，柯文哲也提到，這次遶境活動多清出148噸的垃圾。

▲艋舺青山宮青山王祭典。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲8日下午出席青山王宮動檢討會。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲表示，青山王宮遶境是艋舺地區宗教盛事，今年在青山宮委員會努力，加上北市府、文化總會的協助，參與人數堪稱50年來最多一次，還有各個中南部來的宮廟拜訪，人數相當多，所以這三天當中，炮竹煙火稍微的確比較多，會做改進。

柯文哲強調，作為市長，要感謝警察同仁維持治安，讓這麼龐大的活動讓治安大概都還可以，且也要謝謝環保局人員，「今天說垃圾多清了148噸」，不論垃圾還是治安、交通，謝謝市府人員、廟方、里長們大家合作。

「我會交代蔡炳坤蒐集1999抱怨，分門別列。」柯文哲表示，未來會朝鞭炮減量、噪音減少、活動時間控制等方向改進，因為這次紅壇的數量增加太多，導致遶境時間拖長了，所以看看以後怎麼做改進，有問題就把問題列出來改進，他會交代副市長蔡炳坤跟委員開會，看看怎麼做，明年做更好。

紅壇一般是中北部以上的用法，主要是搭設一個臨時的宮壇，例如在舉辦遶境時，信眾在外面的廣場或路邊搭設紅壇，請神到裡面安座；或是到外縣市去接駕時，若宮壇位在狹窄處，也可以在外搭設紅壇。

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