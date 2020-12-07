中天新聞台本週五下架　國民黨：民進黨覬覦52台已久

▲中天新聞台將於12/11下架。（中天新聞台提供）

記者徐政璿／台北報導

台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台將於本週五（12月11日）執照到期日下架。國民黨7日發出聲明表示表示高度遺憾，希望全民記住這個日子，更呼籲民眾與國民黨站在一起，共同捍衛新聞與言論自由，維護台灣引以為傲的民主及多元價值。

國民黨指出，中天新聞台所在頻道空出後，將由那一家電視台進駐仍未知，初期甚至將面臨空頻的窘境，造成廣大收視群眾的權益受損，NCC責無旁貸。

國民黨表示，52台顯然是綠營內部各方覬覦許久的標的，媒體報導共點名公廣集團、寰宇新聞台、三立財經台等，無論最後是誰遞補，可預見在週五過後，民眾拿遙控器轉來轉去，有線電視新聞頻道將幾乎是綠油油一片，內容不是對民進黨政府的歌功頌德，就是對在野黨的攻擊謾罵，蔡政府成功塑造出台灣一言堂的景象，實在是民主政治的恥辱。

國民黨強調，12月10日是國際人權日，蔡英文政府隔天就關了台灣一家電視新聞台，台灣的國際形象將再受重創，呼籲全民除了記住這個日子，更應該共同站出來捍衛新聞與言論自由，拒絕民進黨政府戕害言論自由、新聞自由的作法。

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