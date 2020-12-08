青山宮執行長致歉：165週年紅壇增14個　擴大舉辦人潮超過預估

記者蕭羽耘／台北報導

一年一度的艋舺青山宮遶境日前落幕，是北市萬華地區的年度宗教盛事，今年逢165年慶典，高分貝噪音讓居民不堪其擾、罵聲連連。青山宮主委兼執行長郭懿堅8日表示，今年擴大舉辦，事前所有活動開4次協調會議，減少鞭炮，改為樸實，這是在網路上一直鼓勵大家的，雖然這次人潮超過預估，也造成市民朋友很大干擾，在這邊向市長、總統與市民抱歉。

針對青山宮繞境引民怨，台北市長柯文哲8日下午親赴青山王祭活動檢討會。執行長郭懿堅在致詞表示，青山王文化在艋舺有百年歷史，是國家無形文化資產，過去50年從未改變任何遶境模式形式，但今年165週年所以共襄盛舉的好友相當多，造成人數超過8500名、32個紅壇，以往範疇大概是18個紅壇，不會超過午夜1點前結束，因為人數多所以紅壇數增加；再來很多紅壇改變接駕模式，造成時間耽誤，種種因素所以本宮深切檢討，作出聲明改善計畫。

▼柯文哲出席青山王宮動檢討會。（圖／記者黃國霖攝）

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