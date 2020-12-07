快訊／中天聲請假處分想保住52台　法院裁定駁回

▲中天總監梁天俠日前在法院受訪，要求NCC發給中天臨時執照，並保留52台。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

中天新聞台於11月18日遭NCC駁回換照，提出行政訴訟外，更搶在訴訟開打前聲請假處分，中天律師更表示「訴訟大機率會贏」，要NCC留住52台、並於訴訟結果出來前，發臨時執照給中天繼續播新聞；台北高等行政法院7日裁定駁回。

中天與NCC於11月30日，在假處分庭上激烈交鋒，中天律師控訴NCC不給換照，已侵害了新聞自由，更讓新聞部475名員工生計大受影響，尤其在公聽會上，對中天聲請委員迴避、要求對駁回換照的報告鑑定一一駁回，最後草率定案是程序違法，尤其NCC駁回換照的決議，更是違反比例原則，要NCC在行政訴訟結果出來前，先不要同意他台對「52台」的申請。

NCC律師認為，就連中天主管都坦承，在新聞製播上受旺中股東的壓力、須聽從指揮，顯然中天新聞已失去媒體功能，而中天的經營項目很多，應不至於沒了新聞台，就沒辦法經營，且Youtube頻道也有140萬訂閱（12月7日已達154萬），新聞一樣能繼續播、觀眾也看得到，新聞自由不受影響，至於52台部分，這是有線、頻道業者自己談的東西，他們管不著，強調「中天只是6年證照到期了，NCC委員都是依法處理」。

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