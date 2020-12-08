「青山宮早上7點入廟拖太久」 柯文哲承諾制定規則：該罰就罰

記者袁茵／台北報導

北市艋舺青山宮遶境活動因深夜燃放炮竹，讓不少民眾憤而打1999電話檢舉，台北市長柯文哲7日承諾，會開檢討會議。柯文哲8日臨時赴青山宮召開檢討會議，他表示，罰則部份該罰就罰。

▲柯文哲出席青山王宮動檢討會。（圖／記者黃國霖攝）

面對宮廟人員說未來放鞭炮比照跨年、不超過晚上12點，柯文哲說未來會定規則，本來一般是到晚上10點，但這種先講好就好，這次拖到早上7點拖太久。

柯文哲8日下午赴青山宮開檢討會議，對於是否開罰的問題，柯文哲說，該罰就要罰，只是說鞭炮說是誰放的，除非有照相才能知道，不過預防比事後處理還重要，這次就是參加人數太多，「人數多不要緊，但要有效管理！」以後遇到哪些問題，會請台北市副市長蔡炳坤開檢討會，「我們希望明年來的人更多，但是大家能接受的。」這次也有跟環保局講了，由於大甲媽祖遶境有經驗，遊行隊伍後面開始收垃圾，有需要改進就承認，「這是我的態度。」

當著柯文哲的面，青山宮遶境主辦單位也表示，理解抗議民眾因為噪音鞭炮，所以希望未來時間管控上，能比照跨年煙火時間點在12點以內。

對於鞭炮減量有無數據化管理、若外來宮廟是否會禁止進入北市、會不會比照跨年到晚上12點的時間點等問題，柯文哲也坦承，這些都是問題，由於活動剛剛辦完，下次是明年，有很長時間可以準備，要在宗教風俗文化取平衡，辦活動還是要熱鬧但不要干擾別人。

柯文哲說，未來會制定一個規則，本來一般規則是到12點以後不能放，但由於跨年也是到12點，所以大家事先講好就好，規則是這樣，但也有特殊例外，只要經過地區討論就好，不過仍不能到早上5、6點，這次到7點才入廟，「這拖太久。」

至於這次為什麼這麼快提出檢討方案、是不是感受到民意，柯文哲表示，面對問題是解決問題第一步，不能假裝沒看到，畢竟臉書抱怨很多，他也覺得是問題，所以要檢討改進。