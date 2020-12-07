中天確定關台　蔡衍明轟：中華民國今天起走入獨裁政府

▲蔡衍明。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北高等行政法院7日裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台將於11日執照到期日下架。對此，旺旺集團總裁蔡衍明7日痛批，台灣大獨裁政府時代就要來臨，呼籲全民做司法的後盾。

蔡衍明在臉書表示，全民應做司法的後盾，司法是公平正義的最後一道防線，也是防止獨裁的最後一道關卡，這次的假處分駁回裁定，突破司法這道防線與關卡，難道中華民國從今天起走入獨裁政府？「對此，我感到非常痛心與失望！痛心的是，中天新聞每一位同仁的尊嚴與未來，以及他們該何去何從的茫然！」

蔡衍平提到，失望的是，所謂司法、行政與立法三權分立的中華民國，今天民進黨政府已實質掌控行政與立法二權，如今，司法若不能實現公平正義、保護人民的權利，將是中華民國的悲哀。

蔡衍明還說，深刻期望司法應扛起制衡行政與立法的責任，否則台灣的大獨裁政府時代就要來臨了，「我在此呼籲，全民一起來支持司法，做司法的後盾！天祐中華民國的自由與民主！司法加油！」

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