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黃偉哲宣布耶誕跨年第二波卡司　瘦子E.SO、林宥嘉搖滾嘻哈夜開唱

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▲台南市長黃偉哲，偕同馬丁霍肯斯夫婦出席站台，再公布台南耶誕跨年第二波重磅卡司陣容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，偕同馬丁霍肯斯夫婦出席站台，再公布台南耶誕跨年第二波重磅卡司陣容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府今年擴大辦理2020耶誕跨年活動，整體場次數量以及邀請的藝人總數都是全國第一，幾乎囊括全台跨年晚會的藝人名單，市長黃偉哲7日偕同馬丁霍肯斯（Martin Hurkens）夫婦親自出席站台，再公布最新一波超強卡司陣容。

▲台南市長黃偉哲，偕同馬丁霍肯斯夫婦出席站台，再公布台南耶誕跨年第二波重磅卡司陣容。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲，偕同馬丁霍肯斯夫婦出席站台，再公布台南耶誕跨年第二波重磅卡司陣容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，12月26日的「搖滾嘻哈夜」將有迷幻王子林宥嘉、嘻哈型男瘦子E.SO、嘻哈R&B新聲代高爾宣，以及搖滾團體八三夭等人氣歌手，齊聚台南市政府西側廣場開唱。

此外，連續兩年來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁霍肯斯（Martin Hurkens），以及英國熱播電視劇《唐頓莊園》的主題曲演唱者、古典與流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess Leaverland），還有台灣美聲歌手王若琳，將參與12月18日的「爵士樂無限」演唱會與國家交響樂團合作演出。至於12月31日跨年夜當晚的表演卡司，黃偉哲市長則說暫時保密，留待下一波名單再給大家驚喜，敬請期待。

▲台南市長黃偉哲，偕同馬丁霍肯斯夫婦出席站台，再公布台南耶誕跨年第二波重磅卡司陣容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年的台南耶誕跨年演唱會系列活動，結合了流行、嘻哈、搖滾、爵士以及古典的多樣化音樂饗宴，期能滿足所有樂迷敲碗許願的心聲，也讓大家感受到市府團隊推陳出新誠意十足的節目規劃，歡迎大家來台南玩樂跨年，一起告別2020，迎接2021的到來。

▲台南市長黃偉哲，偕同馬丁霍肯斯夫婦出席站台，再公布台南耶誕跨年第二波重磅卡司陣容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也特別感謝今年度贊助耶誕跨年系列活動的企業，讓市府團隊能化不可能為可能，在有限的經費預算中，辦出全國場次最多、邀請藝人最多、場次分布最廣、又有多位外籍藝人參與的活動。同時也溫馨提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾活動前到網站填寫實聯制資訊（https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8），並戴口罩保障自己與他人安全。

7日出席活動的除有市議員沈家鳳、沈震東、蔡旺詮、呂維胤等人外，贊助廠商好帝一公司、台南紡織公司、南紡購物中心、台灣中油公司、中華電信公司、皇龍建設、皇龍開發、三發地產、遠雄文教基金會、清景麟公司、大員皇冠酒店、南科贊美酒店等代表均出席共襄盛舉。

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