缺水又缺乏棲地　台南水雉族群數量沒有增加反少18隻

▲台南官田區發現的水雉群。（屏東鳥會鳥友吳正文提供）

記者林悅／台南報導

菱角鳥大調查到今年進入第6年，水雉數量自2016年破千後，數量都維持在1000隻以上，每年的增減有些差異，但大致呈現上升的趨勢，今年略微下降，發現1723隻水雉，較去年冬季普查少了18隻。

黑白相間的羽色與修長的身影是水雉經典的形象，在台灣，水雉的主要棲息環境是菱角田，因此水雉又被稱為「菱角鳥」。而在過了9月以後，水雉雛鳥陸續長成幼鳥，成鳥也紛紛換下鮮豔的外衣，變成以褐色和白色為主的羽色。此時的水雉不像夏季有明顯的領域性，而是成群在田間移動覓食。

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台南是水雉主要的分布區域，為了想了解繁殖季及繁殖季過後水雉族群數量，分別在夏季及冬季進行台南的水雉調查。2015年開始與行政院農業委員會特有生物研究保育中心共同研議，將台南地區冬季水雉調查發展為公民科學的調查方式，固定在12月的第一個禮拜天上午進行水雉調查。藉此了解水雉的數量及分布，也可以讓大家知道在冬季菱角枯萎時，水雉會在哪些環境棲息。

今年的菱角鳥大調查於12月6日進行，有33組共109人調查員共同參與。日出後調查員分別至各可能有水雉的區域進行調查，中午11時前結束調查並將調查結果帶回水雉園區，統計出當年度水雉的整體數量。

今年參與調查的調查員有台北、彰化、嘉義、台南、屏東鳥會的鳥友們，來自嘉大、南大、屏科大的生態社團及研究室成員，也有園區的志工與一直關注並協助調查的夥伴們。因為大家參與，使得菱角鳥大調查可以順利完成。除了長期參與調查的老鳥調查員們，今年也有許多的組別有新的調查員加入，以老鳥帶新鳥的方式，展現了菱角鳥大調查公民參與的性質，也希望透過這樣的方式，讓更多人能加入鳥類調查的行列。

▲台南歸仁的水雉調查。（台南鳥會鳥友王獻章提供）

今年官田區調查到1408隻，和今年調查總數一樣都是較去年下降的，但仍是水雉主要分布的區域，每年調查也都有8成以上的水雉在官田被記錄。新營、鹽水、六甲、麻豆、下營、柳營、歸仁也持續有水雉記錄。今年在安定及安南區各有1隻的紀錄。而新劃入調查區域的山上區因為有集中的菱角田，調查到了22隻的水雉數量。

水雉出現的環境，仍以菱角田為主。除了菱角田，在冬天水雉也會到剛插秧的水稻田、廢棄魚塭、溝渠等有水的環境覓食，今年就有調查員在荒廢的水池、種了印度莕菜的觀賞池等環境發現水雉的蹤跡。

台南市野鳥學會潘致遠理事長表示，從今年多位調查員的回饋發現，有些原本種植菱角的區域，這次調查時發現已改作為稻作或已經填土，顯示水雉賴以維生的菱角田正面臨減少的危機，加上農田種電的壓力還沒消失，而且今年整年度沒有颱風雨水挹注，讓人很擔心會影響到明年夏天水雉的繁殖情況，呼籲政府及社會大眾珍惜農田濕地這樣的環境，畢竟減少了農田濕地，不僅是水雉的數量可能受到影響，整個大環境的氣溫和氣候都會產生細微但是逐漸累積的變化，人類也是會受到負面影響的。

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