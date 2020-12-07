　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

缺水又缺乏棲地　台南水雉族群數量沒有增加反少18隻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南官田區發現的水雉群。（屏東鳥會鳥友吳正文提供）

▲台南官田區發現的水雉群。（屏東鳥會鳥友吳正文提供）

記者林悅／台南報導

菱角鳥大調查到今年進入第6年，水雉數量自2016年破千後，數量都維持在1000隻以上，每年的增減有些差異，但大致呈現上升的趨勢，今年略微下降，發現1723隻水雉，較去年冬季普查少了18隻。

黑白相間的羽色與修長的身影是水雉經典的形象，在台灣，水雉的主要棲息環境是菱角田，因此水雉又被稱為「菱角鳥」。而在過了9月以後，水雉雛鳥陸續長成幼鳥，成鳥也紛紛換下鮮豔的外衣，變成以褐色和白色為主的羽色。此時的水雉不像夏季有明顯的領域性，而是成群在田間移動覓食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南是水雉主要的分布區域，為了想了解繁殖季及繁殖季過後水雉族群數量，分別在夏季及冬季進行台南的水雉調查。2015年開始與行政院農業委員會特有生物研究保育中心共同研議，將台南地區冬季水雉調查發展為公民科學的調查方式，固定在12月的第一個禮拜天上午進行水雉調查。藉此了解水雉的數量及分布，也可以讓大家知道在冬季菱角枯萎時，水雉會在哪些環境棲息。

今年的菱角鳥大調查於12月6日進行，有33組共109人調查員共同參與。日出後調查員分別至各可能有水雉的區域進行調查，中午11時前結束調查並將調查結果帶回水雉園區，統計出當年度水雉的整體數量。

今年參與調查的調查員有台北、彰化、嘉義、台南、屏東鳥會的鳥友們，來自嘉大、南大、屏科大的生態社團及研究室成員，也有園區的志工與一直關注並協助調查的夥伴們。因為大家參與，使得菱角鳥大調查可以順利完成。除了長期參與調查的老鳥調查員們，今年也有許多的組別有新的調查員加入，以老鳥帶新鳥的方式，展現了菱角鳥大調查公民參與的性質，也希望透過這樣的方式，讓更多人能加入鳥類調查的行列。

▲台南歸仁的水雉調查。（台南鳥會鳥友王獻章提供）

▲台南歸仁的水雉調查。（台南鳥會鳥友王獻章提供）

今年官田區調查到1408隻，和今年調查總數一樣都是較去年下降的，但仍是水雉主要分布的區域，每年調查也都有8成以上的水雉在官田被記錄。新營、鹽水、六甲、麻豆、下營、柳營、歸仁也持續有水雉記錄。今年在安定及安南區各有1隻的紀錄。而新劃入調查區域的山上區因為有集中的菱角田，調查到了22隻的水雉數量。

水雉出現的環境，仍以菱角田為主。除了菱角田，在冬天水雉也會到剛插秧的水稻田、廢棄魚塭、溝渠等有水的環境覓食，今年就有調查員在荒廢的水池、種了印度莕菜的觀賞池等環境發現水雉的蹤跡。

台南市野鳥學會潘致遠理事長表示，從今年多位調查員的回饋發現，有些原本種植菱角的區域，這次調查時發現已改作為稻作或已經填土，顯示水雉賴以維生的菱角田正面臨減少的危機，加上農田種電的壓力還沒消失，而且今年整年度沒有颱風雨水挹注，讓人很擔心會影響到明年夏天水雉的繁殖情況，呼籲政府及社會大眾珍惜農田濕地這樣的環境，畢竟減少了農田濕地，不僅是水雉的數量可能受到影響，整個大環境的氣溫和氣候都會產生細微但是逐漸累積的變化，人類也是會受到負面影響的。

超級神水、低價必入手

ET快訊
高雄19歲女產嬰！阿公「袋中塞磚」丟河裡　家人：怕淪街坊笑柄
吃屎哥西門「下跪磕頭賣玉蘭花」！落魄籌錢現況曝
快訊／新竹工安意外！1男遭「土石掩埋」警消搶救中
点爭鮮50盤免費吃！條件曝光
全台最難寫地址！他崩潰曝這路名「總共198劃」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史上最大「破財潮」！12月將逢投資危機...命理師警告：4星座要小心

車禍結局神展開！他送醫「險半路認兄弟」太巧合　網嗨喊：在一起

粉色小熊出沒！1y3m弟逛超商「忽停好幾拍」　歪頭一看萌翻網

【英語多益通】一年就等這一刻！年終獎金英文怎麼說？

缺水又缺乏棲地　台南水雉族群數量沒有增加反少18隻

宜花鐵路最快12/13恢復通車　交部編10億改善台鐵全線邊坡安全

高鐵會員TGo點數年底快到期　即起兌換伴手禮加50點就送熱咖啡

「点爭鮮」1人50分鐘50盤整單免費！　時間、指定分店曝光

媽離世半年兩度入夢　新娘感動：妳來參加我的婚禮了！

送走2020悲傷！年度「10大暖心聞」感動回顧　正能量迎接2021年

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

李翊君《永遠永遠》《愛不釋手》金曲連發　黃子佼放「34年前錄音帶」：唱歌也不怎麼樣

史上最大「破財潮」！12月將逢投資危機...命理師警告：4星座要小心

車禍結局神展開！他送醫「險半路認兄弟」太巧合　網嗨喊：在一起

粉色小熊出沒！1y3m弟逛超商「忽停好幾拍」　歪頭一看萌翻網

【英語多益通】一年就等這一刻！年終獎金英文怎麼說？

缺水又缺乏棲地　台南水雉族群數量沒有增加反少18隻

宜花鐵路最快12/13恢復通車　交部編10億改善台鐵全線邊坡安全

高鐵會員TGo點數年底快到期　即起兌換伴手禮加50點就送熱咖啡

「点爭鮮」1人50分鐘50盤整單免費！　時間、指定分店曝光

媽離世半年兩度入夢　新娘感動：妳來參加我的婚禮了！

送走2020悲傷！年度「10大暖心聞」感動回顧　正能量迎接2021年

一個年級僅一班級　桃園埔頂國小打造「小女棒天堂」

印度神秘怪病傳首例死亡　「嘔吐後暈倒」感染近300例　

每列車增8座位、20站位！北捷花6700萬升級文湖線椅子　2023年全面完工

遛狗男被銀光閃到…驚見第4個金屬巨碑！英國懷特島上現蹤引圍觀

高中鋁棒／再見安助高苑晉四強　蔣育恒太害羞做不出慶祝手勢

婦「莫名暴瘦10kg、手關節痛」2年找無病因　竟是免疫疾病作祟！

OL花全部積蓄買3.9m樓中樓　拿到鑰匙哭了：「才1.4公尺」沒法站

印地安人願意送林德到藍鳥　點名要古巴潛力強打

史上最大「破財潮」！12月將逢投資危機...命理師警告：4星座要小心

中天將提抗告「表達憤怒與失望」沉痛發171字聲明：司法加油

全裸秀龍紋身！23歲正妹刺青師 「圓Q美尻」藏不住...IG讚數爆炸狂洗

生活熱門新聞

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

首波冷氣團？入冬最低溫時間曝　今大雪北北基宜防豪雨

青山宮遶境嗨整晚！林昶佐「爽了一整天」被灌爆

三款紅標米酒分不清　　網推：這瓶最香

高雄男丟22根菸蒂罰26K！被老婆罵翻…將申訴

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

青山宮鞭炮炸到隔天7點！居民崩潰

好東西都在南部生產　網：台北憑什過比較好

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

鄉民推1科系「比醫牙CP值高」：民間版公務員

「印尼境外移入」超過美國！　估治療費用恐破

網推北部「宮廟清流」連陣頭都嘸：觀念進步

艋舺青山宮1星洗版！2年前「同樣問題」就被罵慘

更多熱門

相關新聞

「肉燥會友」台南肉燥飯嘉年華熱鬧登場

「肉燥會友」台南肉燥飯嘉年華熱鬧登場

台南市政府繼11月21日舉辦肉燥飯爭霸賽後，6日再邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華，開創各縣市肉燥飯交流先例。

「反送中」台南展場外遭人丟雞蛋

「反送中」台南展場外遭人丟雞蛋

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

超佛老闆娘！特許帶狗上班還買床

超佛老闆娘！特許帶狗上班還買床

台南清晨透天厝火警救出 1女送醫

台南清晨透天厝火警救出 1女送醫

關鍵字：

缺水缺乏棲地台南水雉

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

台股破14000！他投資5檔全賠破30%

Grace撞爛阿翔新車！

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

林志穎豪宅開箱！客廳停F1法拉利

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面