limulimua西拉雅草地音樂會熱唱　黃偉哲盼中央正名西拉雅族傳承傳統文化

記者林悅/台南報導

第9屆台南市西拉雅文化節「limulimua西拉雅草地音樂會」,12月6日於官田遊客中心熱情舉行,現場有草地音樂會、西拉雅祈福儀式、文化市集、DIY小學堂及工藝展示等活動,台南市長黃偉哲也到場參與由尪姨主持的祈福儀式,盼中央能為西拉雅族正名。





黃偉哲表示,西拉雅文化節除弘揚平埔文化、保留傳統,更重要的是藉著活動讓下一代瞭解自己從何而來,透過尪姨、夜祭儀式讓西拉雅文化再次深藏新世代的心中,希望其他縣市的西拉雅朋友能夠和台南市一樣成為「市定原住民」,進而讓中央漸漸接受西拉雅的正名,這部分有賴中央跟地方齊心協力,期待未來達成正名的目標,也感謝行政院原住民族委員會及南市府民族事務委員會,除了爭取正名,更為西拉雅族親爭取權益。





今年度活動主題「limulimua」在西拉雅語有「永不放棄」的意涵(取自「tu limulimu」in Siraya meaning: continue to last; never give up unto the end of the age.),象徵台南市定原住民西拉雅族人多年爭取原住民身分未果,但仍堅持不放棄,期望大眾繼續給予支持,肯認其原住民身分。





官田區番仔田聚落之傳統阿立祖信仰代言人──陳秋燕尪姨以西拉雅傳統方式為市民朋友祈福,揭開草地音樂會序幕,不僅有西拉雅族人帶來族語展演,更邀請到阿美族歌手Ado阿洛現場熱唱,還有排灣族新興樂團T&T失控樂團的精采演出,樂聲悠揚大草原。





活動周邊還有九層嶺聚落萬正雄長老展示竹樂器、六重溪聚落潘朱神保耆老展示傳統竹編用具,現場還有頭環編織及竹陀螺DIY體驗,西拉雅族、高雄木柵部落及台中沙轆社展售平埔族群文化商品及美食。



立委林宜瑾、郭國文及市議員Kumu Hacyo谷暮.哈就、Ingay Tali穎艾達利、尤榮智、陳秋宏、吳通龍皆出席共襄盛舉。

