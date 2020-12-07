「萊豬零輸入消費好安心」！　台南市進出口業者及相關公會共同宣示禁萊豬

▲台南市長黃偉哲與台南市進出口商業同業公會等相關業者，一同宣示拒絕進口萊豬，讓源頭、市場、餐桌都能安心吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲7日上午，台南市進出口商業同業公會，與台南市、台南縣進出口商業同業公會及台南市全部豬肉及豬可食部位輸入業者，一同宣示拒絕進口萊豬，讓源頭、市場、餐桌都能安心吃。

2021年1月1日起全台所有豬肉及豬可供食用部位的食品，不論生鮮豬肉、加工豬肉製品，都要清楚標示豬原料原產地，為因應此新法規上路，台南市政府已於9月起積極輔導業者，落實豬肉原產地標示，為維護市民食品安全，台南市食品輸入業者亦拒絕進口含有萊克多巴胺之豬肉及豬可食部位。

市長黃偉哲表示，台南是許多食品業者的重要聚落，食品安全一直是市府重視的議題，由於含萊克多巴胺豬肉開放在即，配合中央政策，要求相關單位今年要做好準備，做好稽查、國產和進口肉品標示分流工作，資訊清楚透明，並要求業者落實源頭管理、品質把關。

衛生局提醒業者，2021年新規定正式施行後，未依規定標示者，依食安法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，按同法第45條規定處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。若檢驗動物用藥含量超過安全容許量，將依同法第44條第1項規定，處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打服務專線：0800-285000，將有專人為您服務。

超級神水、低價必入手