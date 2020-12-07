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「台南新手爸媽村」課程再送驚喜包　黃偉哲：陪伴新手爸媽迎接育兒挑戰

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▲台南市政府推出專屬的「台南新手爸媽驚喜包」，市長黃偉哲希望讓市府來協助減輕新手父母育兒的壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府推出專屬的「台南新手爸媽驚喜包」，市長黃偉哲希望讓市府來協助減輕新手父母育兒的壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府助新手爸媽一臂之力，推出專屬的「台南新手爸媽驚喜包」，凡參與「台南新手爸媽村」教育課程的新手爸媽就能獲得。

台南市長黃偉哲親手開箱驁喜包，內含嬰兒包巾、親子襪、帆布提袋等多樣客製化的嬰幼兒實用禮品，黃偉哲歡迎設籍南市2歲以下嬰幼兒的家長免費參與課程，讓市府來協助並減輕各位父母育兒的壓力。

▲台南市政府推出專屬的「台南新手爸媽驚喜包」，市長黃偉哲希望讓市府來協助減輕新手父母育兒的壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，對多數的新手爸媽來說，照顧嬰幼兒非易事，期間總會遇到許多挫折，市府整合局處資源，由家庭教育中心推出「台南新手爸媽村」計劃，提供新手爸媽增能學習課程，期望藉由專業人員的指導，減少新手爸媽摸索的機會，讓初為人父人母的市民在育兒這條路上走的平順，孩子也在更安全、健康的環境下成長。台南市議員蔡淑惠、周麗津、陳怡珍、沈家鳯、沈震東、蔡旺詮皆到場表達支持之意。

▲台南市政府推出專屬的「台南新手爸媽驚喜包」，市長黃偉哲希望讓市府來協助減輕新手父母育兒的壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，許多育兒常識不斷與時俱進，「台南新手爸媽村」推出豐富、多樣的家庭教育課程，讓新手爸媽獲取教養訊息及教育學習的機會，黃偉哲表示，接下來會有10場的新手爸媽村的活動，希望爸媽們多多報名，市府將視情形需要再彈性增加，讓新手爸媽都能得到幫助。

▲台南市政府推出專屬的「台南新手爸媽驚喜包」，市長黃偉哲希望讓市府來協助減輕新手父母育兒的壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，社會變遷下家庭面臨嚴峻挑戰，市府自12月起，特為新手爸媽準備好禮，第一波結合成功大學、親子悠遊館及產後護理之家等10個單位辦理「安心做父母 在愛裡無懼」工作坊，凡設籍台南市2歲以下嬰幼兒的家長持證明文件，可免費參與。

▲台南市政府推出專屬的「台南新手爸媽驚喜包」，市長黃偉哲希望讓市府來協助減輕新手父母育兒的壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局提醒，「台南新手爸媽村」課程需事前報名，家庭教育中心12月活動一覽表有詳細報名資訊，請欲參加的新手爸媽撥打各活動場次洽詢電話。全程參與的家長，可於會後憑寶寶手冊及戶口名簿領取驚喜包（每位小朋友限領1個），第二波課程亦將陸續推出，請市民朋友持續關注台南市家庭教育中心粉絲專頁及官方line帳號，掌握各種課程最新消息。

▲台南市政府推出專屬的「台南新手爸媽驚喜包」，市長黃偉哲希望讓市府來協助減輕新手父母育兒的壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南新手爸媽驚喜包」內容物充滿濃厚台南古城意象，包括「台南新手爸媽專屬帆布提袋」、「陪你挑戰闖關禮盒」、「我是台南囝仔-多功能嬰兒包巾」、「我們台南這一家 OOTD 親子襪」、「我的成長紀錄貼紙」，以及知名嬰幼兒品牌 kidsme 之「我會自己進食了-咬咬樂輔食器」，值得一提的是，其中五樣為台南限定款，坊間買不到，歡迎爸媽們運用這些好禮到各社群網路曬娃，同時也行銷台南。

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