台南安平建築工人4樓電梯井墜1樓　送醫搶救不治

記者林悅／台南報導

台南市安平區府前三街一處興建中的住宅建築工地，7日下午1時許驚傳有工人墜樓重創的工安意外，一名54歲黃姓工人，從工地4樓的電梯井摔落到1樓地面，被發現時已失去生命跡象，台南市消防局救護車獲報後趕到現場、把患者送醫搶救，惟因傷重仍不治身亡。

▲台南市安平區府前三街一處興建中的住宅建築工地，54歲黃姓工人從工地4樓的電梯井摔落到1樓地面，經送醫搶救，仍因傷重仍不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，12月7日下午1時許，該名黃姓工人不知何故，從4樓電梯井墜落到1樓地面，黃男頭部重創，現場血跡斑斑。台南市消防局119勤務中心接報，派出永華分隊前往搶救，派救護車到場，救護員檢視發現墜樓的54歲黃姓男子已無生命跡象，初步處置患者傷勢後，緊急於下午1時30分許送到最近的郭綜合醫院搶救。郭綜合醫院急診醫療團隊全力搶救，惟傷者因傷勢嚴重，於下午2時20分許，仍宣告搶救無效不治身亡。

台南市警四分局華平派出所據報到現場勘查蒐證，據經現場目擊者王姓工人表示，死者黃姓男子在該工地用獨輪車搬運水泥時，因不慎後腳踩空，從四樓跌落至一樓送醫不治，警方已通知目擊者王姓工人製作筆錄，工地主任部分因涉及公安意外，已通報工務局及勞工局進行後續責任釐清，待釐清案請後再行製作筆錄。

目前警消防單位已通報台南市政府勞工局、意外事故小組、勞動部南區勞工職安中心，調查黃男的墜樓原因與追究工安相關責任，並報請檢察官相驗中。

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