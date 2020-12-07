台塑「痛車」遶境！行動玩具車環島...捐二手玩具造福關懷據點





▲台塑企業由嘉義管理處高管師黃威斯(右四)代表捐贈扶緣社區二手玩具。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台塑企業Formosa玩具基地發起了《玩具環島，讓愛圍繞》的活動，透過行動玩具車環島串聯台塑企業各地六個單位一起送愛心，將玩具基地回收而來的二手玩具偕同企業在地單位送至社福團體，讓二手玩具的愛得以圍繞全台。繼11月彰化樂活圈舉辦《彰化玩起來-二手玩具wow市集》，濃濃耶誕味的12月，這次來到了嘉義新港鄉扶緣社區。

▲台塑企業捐贈社區二手玩具。（圖／記者翁伊森翻攝）



「哇！這台車好特別！」嘉義縣扶緣服務協會新港素園門口停著一部外觀繽紛富有童趣意象的行動玩具車，路過的民眾都忍不住停下腳步注視，原來這是從Formosa樂活圈玩具基地所出動滿載二手玩具的行動玩具車，12月7日從彰化出發採逆時針環島送愛心，環島行程來到第2站、新港素園，將二手玩具捐贈予嘉義縣扶緣服務協會，玩具基地也為長者們帶來二手玩具桌遊的團康活動，和協會及管理處的志工一起進行服務，長者們因為陪伴及活動，露出了燦爛笑容，實現台塑企業「取之於社會，用之於社會」之精神。

▲長輩開心玩桌遊。（圖／記者翁伊森翻攝）



行動玩具車除了捐贈玩具送愛心之外，也依照社福團體需求，提供活動帶領服務，由玩具基地夥伴聯合台塑企業各管理處之志工，共同陪伴長者進行玩具拆解、團康、桌遊等活動，讓長者從活動中獲得樂趣及成就感，實現「玩具環島，讓愛圍繞」之理念。

▲志工藉手遊帶動年長者。（圖／記者翁伊森翻攝）



此次行動玩具車環島行程從彰化廠出發，南下首站抵達麥寮工業園區，接著來到嘉義縣扶緣服務協會、高雄昆仲公園、宜蘭廠、台北大樓，桃園工三廠，最後一站將回到彰化廠，並邀請周邊小朋友共同互動遊戲，行動玩具車所到之處常常吸引目光，讓企業同仁能夠認識行動玩具車，進而共同參與、響應企業所推行之塑膠玩具回收，先從企業內做起，再推己及人，將這份理念向外擴散，希望能夠讓更多人參與，回收玩具，讓愛延續，更是對環境永續盡一份心力。

▲台塑企業高管師黃威斯(圖右)代表企業捐贈社區二手玩具。（圖／記者翁伊森翻攝）

台塑企業作為塑膠產業龍頭，帶頭進行塑膠玩具回收這是很有意義的事，目前已經在全台企業各廠區設置回收箱，在彰化及台中地區的台亞加油站，也陸續完成回收箱設置，希望鼓勵民眾及小朋友將家中不要玩的玩具，投到回收箱中，讓這些玩具傳遞給需要的孩童，期望透過玩具的回收工作及舉辦活動，擴大宣導塑膠製品回收及處理的觀念，讓孩童在寓教於樂中學習塑膠製品的知識，同時也將回收的玩具送到有需要的社福機構，讓玩具資源可以持續被使用。更多Formosa玩具基地資訊，可參FB粉絲頁(https://www.facebook.com/FormosaToyLibrary)。