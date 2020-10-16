台塑獲頒2020節水節能優良廠處　麥寮六輕兩廠區分奪冠亞軍

▲評審委員、石化業人員及雲林科技大學師生至麥寮廠區實際觀摩廢氣減量回收系統改善，及補充氫氣壓縮機節電改善等節水節能及環保作法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近十年來國際社會各界高度關切氣候變遷議題，為響應「巴黎氣候峰會」降低溫室氣體排放量目標，以及政府推動產業節水節能政策，台塑企業不斷投入節水及節能減碳各項改善工作。除舉辦節水節能優良案例選拔發表會，更積極鼓勵各廠主動研提各項節水節能方案，由歷年獲獎紀錄可見政府對台塑企業在節水節能推動成果之肯定。

台塑企業自1999年至2019年12月底止，已完成16,286件節水 節能改善案，投資金額為393.4億元，其中節水案有3,548件，投資金額為94.7億元，可節水36.32萬噸/日，年效益為16.5億元，節能案則有12,738件， 投資金額為298.7億元，降低CO2排放量1,309.0萬噸/年，相當於35,283座大安森林公園之吸碳量，年效益為365.5億元。

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今年度節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會於今（16）日在雲林科技大學展開，上午邀請雲林科技大學校長楊能舒致詞，清華大學教授董瑞安、中興大學教授盧重興以及虎尾科技大學教授蔡振凱共5位相關領域學者擔任評審委員，從各公司發表之8個最佳改善案例中選出前3名頒發獎金予以表揚鼓勵。

第一名為《台化麥寮苯乙烯三廠》苯乙烯蒸餾區熱整合改善、第二名是《台化麥寮芳香烴一廠》苯塔及甲苯塔熱整合改善，第三名則是《台塑仁武鹼廠》伍德(德國)第二代電槽性能改善。今日下午更邀請此次出席之來賓包括評審委員、石化業人員及雲林科技大學師生至麥寮廠區實際觀摩廢氣減量回收系統改善，及補充氫氣壓縮機節電改善等節水節能及環保作法。

活動中充分展現產業與學術資源緊密的合作，在多所大專院校相關領域學者專業協助與指導下，台塑企業所提之改善案例都能發揮最大效益；會中亦邀請新光合纖、國喬石化、長春集團等石化同業參加，希望經同溫層效應與產業界之交流，共同為因應氣候變遷所造成的水資源、能源等議題研討出因應對策，將節能減排循環經濟的工作變成全球能資源循環再生的經濟模式，攜手朝國際間共同之減碳目標邁進。

▲2020年節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會今日在雲林科技大學展開，選出前3名頒發獎金予以表揚鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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