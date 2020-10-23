香蕉受疫情影響產銷失衡　台塑六輕認購1萬公斤全廠發放

▲台塑企業多次配合認購過剩農產，協助緩解產銷失衡現象，除此次購買過剩香蕉，轉贈員工及包商享用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣有著香蕉王國美名，今年受肺炎疫情影響，各國經濟活動受創，原外銷國際的香蕉訂單驟減，致使供需失衡。台塑六輕為疼惜在地農民挺身而出，認購10,500公斤香蕉，於員工下班時段在廠區各廠門發放給共約3萬名員工及包商，盼拋磚引玉之舉能協助農民度過難關。

此次採購為林內鄉農會自創品牌「紅透台灣香蕉」及莿桐鄉農會「烏龍蕉」，其中林內鄉農會斥資百萬元購置香蕉後熟處理設備，將雲林自產優質香蕉催熟，讓民眾可立即品嘗美味，而莿桐香蕉又名「黃金蕉」，為外銷日本超市的台灣農產精品。

▲六輕管理部陳文仰副總經理親自發放香蕉，企業轄下相關事業協助亦拓展有機通路，盼能讓地方優質農產擴大銷售，改善長期產銷失衡問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑企業創辦人昆仲向來關心在地農民，六輕建廠後即協助農民轉業至廠內工作及自行開設餐飲等服務業，而員工餐廳更是大量選用當地食材，並與縣內主、副食品供應商訂有長期合約，直接購買在地白米、豬肉、魚貨、蔬菜、水果等食材，協助地方解決農漁產品產銷問題。

六輕管理部陳文仰副總經理表示，雲林環境優良，農漁產豐盛，且物美價廉，營養成分高，歡迎民眾多加採購。台塑企業多次配合認購過剩農產，協助緩解產銷失衡現象，除此次購買過剩香蕉，轉贈員工及包商享用外，企業轄下相關事業協助亦拓展有機通路，盼能讓地方優質農產擴大銷售，改善長期產銷失衡問題，避免「果賤傷農」，展現多元回饋地方誠意。

▲台塑六輕為疼惜在地農民挺身而出，認購10,500公斤香蕉，於員工下班時段在廠區各廠門發放給共約3萬名員工及包商。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►西螺惡煞口角槍擊傷人 逃8天躲橋下工寮暴斃...檢：無他殺

►麥寮鄉「濁水溪出海口」野火再起 燃燒8小時不排除人為縱火

►雲林淵明國中後山驚現「小白猴」 登山客驚喜拍下珍貴畫面

►民宅竟是毒品倉庫！販毒集團「一貫化生產」賺上億 首腦收押