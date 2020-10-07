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桃園社會救助金受贈1254萬　鄭文燦表揚台塑壽山巖觀音寺等單位

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▲鄭文燦表揚捐贈社會救助金專戶達10 萬元以上單位。（圖／市府提供）

▲鄭文燦表揚公益信託王長庚社會福利基金。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日於市政會議，表揚捐贈桃園市社會救助金專戶，今年 1 月至 6 月捐款金額達新台幣10萬元以上的企業、團體及個人，並頒發感謝狀，鄭指出，截至8月底，桃園市共接受各界的善心捐贈1,254萬9,706元，市府組成管理委員會，妥善管理及運用各界善款。

▲鄭文燦表揚捐贈社會救助金專戶達10 萬元以上單位。（圖／市府提供）

▲表揚壽山巖觀音寺。（圖／市府提供）

其中，台塑企業成立「王詹樣社會福利慈善基金會」、「慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會」、「公益信託王長庚社會福利基金」、「公益信託王詹樣社會福利基金」及「公益信託慶寶社會福利基金」等基金會及公益信託，投入各項公益事業及發展計畫，包括受暴家庭經濟協助計畫、台灣特色文化發展計畫、早期療育專業服務成效提升計畫、居家老人住宅改善計畫等。▲鄭文燦表揚捐贈社會救助金專戶達10 萬元以上單位。（圖／市府提供）

▲表揚中壢仁海宮。（圖／市府提供）

歷年來，在桃園的捐助金額共高達8,847萬元，鄭文燦感謝台塑企業投入公益不遺餘力，將關懷深入到每一個需要的角落，未來將與台塑企業召開專案會議，讓捐助計畫與市府救助工作更為相融。

▲鄭文燦表揚捐贈社會救助金專戶達10 萬元以上單位。（圖／市府提供）

市府指出，桃園市今年1月至6月捐款金額達 10 萬元以上的企業、團體及個人，包括財團法人達成慈善基金會、壽山巖觀音寺、中壢仁海宮、蓮座山觀音寺、嘉韡工業股份有限公司、公益信託王長庚社會福利基金專戶、桃園市政府環境清潔稽查大隊、池和宮與黃國能先生；此外，市府環境清潔稽查大隊將年終紅包捐出，捐助金額達17萬7,992元，未來市府將在同濟會的支持下，規劃辦理「環安基金」，給予市府環保人員、稽查人員及清潔隊員最大的支持與鼓勵。

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