印尼移工642人確診比例3%　侯友宜再拋「入境普篩」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

因應近期印尼境外移入個案遽增，指揮中心於12月4日起針對集中檢疫場所印尼籍移工進行擴大採檢共642人，其中17名陽性。新北市長侯友宜7日受訪時表示，目前政府要求入境者檢附3日內的「核酸檢測」陰性證明，但國外報告可不可信，中央要好好思考，再度建議入境14天內實施普篩，再加上7天自主健康管理，嚴格落實把關。

侯友宜表示，雖然政府要求檢附報告才可入境，加上居家檢疫14天，最近居家檢疫印尼移工再度集中採檢，發現642人中有17個確診個案，比例有3%左右，他認為，檢附國外報告到底可信不可信，中央要好好思考，「我還是希望大家能入境普篩，在這14天居家檢疫的同時一起來做，嚴格落實把關。」

侯友宜認為，如果居家檢疫的14天無法抓到確診個案，國門的管控恐會出現漏洞，他強調，現在每天約有一千多人入境，入境普篩一定有能力可以做到，國外檢測報告跟國內落差蠻大，呼籲入境14天內應實施普篩，一定要阻絕於境外。

侯友宜表示，外籍移工集中檢疫14天過程中，還要加上7天自主健康管理，新北市一定會落實要求雇主，在飲食、住宿以及分離使用衛浴等部分落實管理。而針對新北市辦的大型活動，新北市都會要求民眾戴口罩、自主量體溫，現場也會做好把關，希望活動在安全底下確保防疫無虞才能進行。

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