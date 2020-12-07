10大政治領袖「穩居第一」　侯友宜：感謝大家鼓勵與鞭策

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

《ETtoday新聞雲》近日針對「後蔡英文時期的十大政治領袖 第二波」進行調查，新北市長侯友宜在32個政治人物中，除了看好度第一，且在個人魅力、個人操守以及領導能力都得冠。對此，侯友宜表示感謝大家的鼓勵與鞭策，自己還有很多做不足的地方，希望外界多給予指教。

《ETtoday新聞雲》於12月1至4日，以「手機簡訊」進行「後蔡英文時期的十大政治領袖 第二波」調查，回收有效樣本數為1368份。調查結果顯示：現任新北市長侯友宜在32個政治人物中被看好度第一，現任桃園市長鄭文燦排名第二，可能即將備戰2022台北市長選舉的蔣萬安排名第三。

▲台灣十大政治領袖最新排行。（圖／ETtoday新聞雲）

侯友宜7日受訪時表示，謝謝大家給我們很多鼓勵、鞭策，還是全心全力用做事的態度，面對市政工作，「市政包羅萬象，還有很多做不足的地方，請多多給我指教，讓我把市政推動更順利，大家一起努力讓新北越來越有發展。」

對於衛福部長陳時中被看好是民進黨參選雙北市長的活棋，侯友宜則說，謝謝大家對新北非常關心，希望大家對新北的關心是好好支持市政，讓新北市市政往前走，中央、地方一起帶動新北市的發展，同時帶動全國往前走，這才是我們的態度。

侯友宜強調，選舉沒有那麼重要，重要的是好好做事，努力做事讓四年可以看到一個城市的未來，看到國家的希望，「現在大家努力做事吧，中央地方一起合作，好好做事吧！」

▲ET民調台灣10大領袖，新北市長侯友宜穩坐第一。（圖／ETtoday新聞雲）

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