母住院不在家…兒強壓女看護全身吻！他遭逮扯「兩情相悅」下場曝

▲印尼籍看護妮妮（化名）2019年初遭雇主王男性侵，她脫困後嚇得趕緊向王男表哥求救。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／屏東報導

王姓男子與媽媽及印尼籍看護妮妮（化名）同住一屋，怎料，王男一日竟趁媽媽在醫院住院時，進入媽媽與妮妮共住的臥房，將妮妮強壓在床以強暴方式性侵。妮妮脫困後，嚇得趕緊向王男的表哥求救，事件因此曝光。法庭上王男辯稱2人是合意性交，但法官勘驗相關證據認為王男犯行屬實，審結依強制性交罪判他有期徒刑3年10月。可上訴。

王母2019年2月初住進加護病房後即不在家，王男見時機正好，當月8日清晨5點許便拿著棉被走進妮妮與其母共住的房間，起初表示僅是要放東西，沒想到後來越放越靠近妮妮，下秒甚至直接徒手將她強壓在床上，不顧她閃躲硬上得逞。

妮妮警詢時表示，「老闆（王男）很壯我根本推不開」，並稱當下王男先是脫光她衣服，接著就開始從臉親到胸，她雖然有不斷詢問「你要幹嘛？」但王男都不回答，最後一親完她下體，就直接掏出生殖器硬來，整個過程至少10分鐘，結束後也只說了聲「對不起」即離開。

法庭上王男辯稱自己並沒有施強暴或恐嚇，「我覺得她有意願跟我發生性行為」、「她只有閃躲，對於利用權勢性交可以接受」，強調雙方是在合意的情況下上床。

屏東地院審理時發現，妮妮案發後有向王男的表哥求救，並發送英語訊息，「我這麼好，為何你要傷害我」等語給王男，顯然2人性交並非你情我願；法官認為，妮妮是外籍看護工，僅在王男家工作數月，與王男應無怨隙可言，也沒有設詞陷害他的必要，衡量妮妮案發後即返國，至今仍不願與王男有所接觸，審結依強制性交罪判王男有期徒刑3年10月。可上訴。

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