香港衛生防護中心也失守！4員工檢測陽性「兩人接觸過病患」

▲香港爆發第四波疫情，衛生防護中心員工也初步確診。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港連續多日新增確診超過百例，近日傳出香港衛生署衛生防護中心的人員也染疫。香港衛生防護中心7日證實，3名家居檢疫小組的人員以及1名港口衛生科的人員初步確診（檢測陽性），且其中2人曾與確診病患有過接觸。

衛生防護中心表示，任職於家居檢疫小組的3名人員在衛生防護中心大樓的4樓工作，分別是1名於小組兼職的救護隊目（隊目為香港一項職級，類似於高級隊員），以及2名全職已退休的救護隊目，平常負責接聽居家及旅館檢疫人士的查詢，不用接觸公眾，但兼職隊目曾於11月27日執行正職工作時，接載過一名確診病患。

衛生防護中心指出，港口衛生科的初步確診人員在港珠澳大橋的香港口岸管制站工作，負責協助入境旅客填寫電子健康申報表，該人員是一個確診患者的密切接觸者，最後一次值班日期為11月28日。

衛生防護中心強調，初步確診的4人工作期間都有配戴醫用口罩，與接觸人士保持適當社交距離，並於當值期間進行體溫檢測，體溫都正常。

衛生防護中心還說，已對4名初步確診個案展開流行病學調查，而有關的工作地點已進行全面清潔和消毒，並已安排與他們共同當值的人員在家工作，並將接受病毒檢測。

▲港府重啟「港版方艙醫院」應對第四波疫情。（圖／路透社）

