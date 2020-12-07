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木柵社宅也被爆「月租4萬元」　柯文哲：那請中央制定全國統一標準

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▲柯文哲出席台北市政府資料治理委員會成立記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台北市政府資料治理委員會成立記者會。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市明倫社宅日前開放招租，然而3房型月租高達4萬500元，引發外界質疑太貴；台北市議員簡舒培6日爆出，其實木柵社宅租金也破4萬元。對此，台北市長柯文哲7日表示，既然是這樣，不如請中央制定一個全國統一的社會標準。

柯文哲7日出席台北市政府資料治理委員會成立記者會，關於簡舒培6日爆出，木柵社宅租金也超過4萬元，為什麼堅持自償率100％？柯文哲說，目前蓋社會住宅的除了地方政府以外，還有中央政府內政部管的住都中心，「我也覺得說如果在北市蓋的社會住宅，跟中央蓋的社會住宅，不應該兩個社會住宅有不同收費。」

▲柯文哲出席台北市政府資料治理委員會成立記者會。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲表示，與其講台北市定價問題，不如請中央出來制定一個全國統一的社會標準，「難道社會住宅在台北市、新北市，甚至台南市有不同計算基準嗎？既然是這樣，我倒是呼籲中央出來制定全國統一標準。」

柯文哲說，身為一個執政者，「我是相當務實」，面對社會住宅爭議，他強調都發局與社會局的帳要分開，因為對都發局來講，蓋這些東西要自負盈虧，但是住進去裡面要給多少租金補貼，是由社會局要去做決定，所以兩個帳要分開處理，住在裡面固然有租金要求，但住裡面還是可以申請分級租金補貼，按照戶數、收入等。

「政治還是要務實！」柯文哲反問，如果這個社宅成本是每月4萬元，用2萬元租出去，中間會有2萬元差額，那中間差額是誰付的？那就是政府。

▲▼柯文哲出席台北市政府資料治理委員會成立記者會。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲表示，如果做樣板工程，只蓋幾百戶，可以弄很低的價格，他就能博得好名聲，但因為要補差額，所以量少，不至於造成問題，大如果蓋2萬、5萬戶，那差額處理就會是個很大的問題。

柯文哲強調，「我個人相當遵守財政紀律，不做樣板工程，如果大家有意見，請中央制定全國通用板的社會住宅標準或計算基準，全國統一就好！大家一起來檢視什麼叫財政紀律，什麼叫社會公義，如果只有很少的人可以抽到社會住宅，這叫政府在辦樂透，因為只有少數人能抽到，他可以賺很多錢。」

柯文哲說，台北市社宅保證比市價85折更低，所以不是在盈利機關，還是有抑制房價功能，保證比市價85折更低，但低多少是可以討論的，有時候85折，有時候8折，有時候甚至更低，但保證比85折更低。

被問到社會局租金補貼額度有限，明倫社宅3房型第一階段補助1.1萬元，但在2人所得3.4萬元，還要負擔2萬元房租，這樣社會局分級租金補貼是否有檢討必要？柯文哲回應，租金分級補貼，他們至少比以前進步，以前不論怎樣都是一戶5000元，但至少現在按照家戶人口數、收入數，從3000元到1.1萬元，當然租金補貼不一定是固定，現在國民生活水準提高，這表格可以每年調整，「這沒問題！」但要補貼多少得看國家財政，有錢就補貼多，沒錢就補貼少，這要看每個縣市財政狀況。

至於都市改革組織秘書長彭揚凱建議，有沒有辦法從預算或都市開發利得中，有一定比例回饋社宅，讓租金有效降低？柯文哲表示，住宅基金大概要自負盈虧，哪些項目可以移進去，這個可以討論，但這不是行政機關說的算，得拿到議會通過，不過「你講的那個還是可以考慮。」

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