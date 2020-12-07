中捷聯結器軸心斷裂暫停試營運　中市府：柯文哲承諾負責到底

▲台北市長柯文哲到中捷北屯機場，了解聯結器斷裂狀況，並承諾會負責到底。（圖／台北市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運日前發生區間車聯結器軸心斷裂重大事件停止試營運，台北市長柯文哲6日親到台中了解狀況。台中市交通局長葉昭甫7日對於是否會延後通車，仍未正面回應，他表示，柯市長承諾會負責到底，將安排北捷局到台中說明報告。通車日期應建立在「安全無虞」上，須等檢測報告出爐再討論通車日程。

台北市長柯文哲昨日傍晚親自到台中捷運北屯機廠現場，聽取簡報了解電聯車聯結器故障調查情形，並檢視電聯車故障零件。他也做出指示說，北市捷運工程局一定會督促廠商（川崎重工），確實找出故障事故原因及改善對策，負起完全責任，加速提出原因與改善報告。

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▲柯文哲到中捷了解狀況，要求北捷工程局要廠商盡速提出報告。（圖／台北市政府提供）

▲台中市交通局長葉昭甫說明中捷暫停試營運後至今狀況。（圖／台中市政府提供）

媒體今天上午在台中市議會對此詢問台中市交通局長葉昭甫，他表示，昨日柯市長聽取中捷事件報告後，已請北捷局從設計、材料、製造、安裝等部分一一審視，並要求川崎重工提出說明與改善方法。

有媒體提問，19日若沒有通車算違約嗎？是否要向北捷工程局求償？葉昭甫表示，通車日期必須建立在「安全無虞」條件之上，後續必須等檢測報告出來，再討論通車日程。目前先著手於找出原因與後續改善方式，接著將再從契約面來探討責任與協商。柯市長已承諾北捷局會負責到底，將於川崎重工提出確認報告後， 再安排北捷局至台中說明與報告。

媒體再問目前知道是哪個環節出問題，是品管嗎？他表示，目前從設計、材料、製造、安裝等部分探討，因事涉川崎重工及美國材料提供廠商，目前與北捷局及川崎重工正緊鑼密鼓釐清原因，將於調查明確時再進一步說明。

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