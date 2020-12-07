久停又不繳費！北市解決久佔車位問題　近1年半「拍賣910輛汽機車」

▲北市面對久停車輛祭出狠招，若經過2階段警告後仍置之不理，會將汽機車進行拍賣。（示意圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

為避免車輛久停，台北市政府2019年7月1日祭出規定，若有車主停放車輛且未繳費用超過30天，且告知15天後仍持續情形，會將汽機車拖吊至保管場，公告3個月沒領車則進入拍賣。台北市停管處科長謝君毅表示，截至11月30日，一共拍賣了166輛車，其中汽車59輛，機車107輛。

針對北市解決久佔停車格辦法，謝君毅7日受訪時表示，自2019年7月1日上路的「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」規定，若有車主停放汽車、機車在停管處轄管的路邊停車或路外停車場超過30天沒有繳費，第30天就會張貼拖吊通知單在汽車擋風玻璃、機車座墊上，告知車主已經久停且未繳費，要求對方限期15天內繳清停車費或駛離。

謝君毅指出，若15天後該車輛動也不動，就會拖吊至保管場，並且會郵寄領車通知給車主，要求繳交移至保管費，汽車移置費為1次900元，保管費1天200元，機車移置費為1次200元，保管費1天50元，沒有時間上限，累積至3個月沒領車就會進入拍賣。

謝君毅指出，從2019年7月1日至2020年11月30日止，一共張貼了大概910輛汽機車，其中汽車59輛、機車107輛，共計166輛汽機車被拍賣掉，不過通常都只是一般車輛，尚沒有特別昂貴的名車，「好的車子絕對不會放在那邊管都不管。」

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