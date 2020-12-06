女霸占民宿車位！停2天找不到人…老闆娘傻眼「擋車反制」

記者許力方／綜合報導

花蓮發生一起停車糾紛，有民宿業者發現，停車位遭霸占，完全找不到車主，報警求救還是連絡不到人，老闆娘氣得把車擋在後面反制，就出遠門旅遊，2天過後女車主終於現身，返回取車時又找了謝姓男子上門理論，跟不知情的房東大吵一架，還出動警方前來調解。

事發於2日晚間7時許，監視器畫面拍到，一名女駕駛很順地左轉進入民宿車庫，車停好就下車離去，過程相當流暢，彷彿回家一般，一停就停了一整天。「這是我們民宿要用的，結果呢？她就直接把車子停進去！」民宿老闆娘氣噗噗地說，當時發現車位被陌生轎車擅自霸占，雖然留下電話，但怎麼樣都打不通，人也不見。

▲女駕駛霸占車位2天找不到人…民宿老闆娘傻眼「擋車反制」。（圖／翻攝「花蓮人」臉書社團）



一直到隔天，老闆娘報警求救還是找不到車主，氣得把車直接橫停在後方，發文說要出遠門旅遊，2天後，4日上午11時許，女駕駛才終於現身，還帶著一名男子回來取車，見民宿沒有人，找上房東理論，雙方爆發激烈口角，不久後老闆趕回來，再度動員警方到場協調。

男子一見記者採訪，自稱「同業大哥」當場發飆，認為民宿業者欺負人，只是來採訪借停一下，甚至瞎掰理由要反告對方妨礙自由，最後見警方到場，又轉頭罵起女駕駛「我第一個就罵她不對，不管有沒有標示，就不能停在騎樓下面。」所幸經調解，雙方和解也移除車輛，民宿老闆娘也不打算提告。

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