　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

女霸占民宿車位！停2天找不到人…老闆娘傻眼「擋車反制」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者許力方／綜合報導

花蓮發生一起停車糾紛，有民宿業者發現，停車位遭霸占，完全找不到車主，報警求救還是連絡不到人，老闆娘氣得把車擋在後面反制，就出遠門旅遊，2天過後女車主終於現身，返回取車時又找了謝姓男子上門理論，跟不知情的房東大吵一架，還出動警方前來調解。

事發於2日晚間7時許，監視器畫面拍到，一名女駕駛很順地左轉進入民宿車庫，車停好就下車離去，過程相當流暢，彷彿回家一般，一停就停了一整天。「這是我們民宿要用的，結果呢？她就直接把車子停進去！」民宿老闆娘氣噗噗地說，當時發現車位被陌生轎車擅自霸占，雖然留下電話，但怎麼樣都打不通，人也不見。

▲▼女霸占民宿車位！停2天找不到人…老闆娘傻眼「擋車反制」。（圖／翻攝花蓮人）

▲▼女霸占民宿車位！停2天找不到人…老闆娘傻眼「擋車反制」。（圖／翻攝花蓮人）

▲女駕駛霸占車位2天找不到人…民宿老闆娘傻眼「擋車反制」。（圖／翻攝「花蓮人」臉書社團

一直到隔天，老闆娘報警求救還是找不到車主，氣得把車直接橫停在後方，發文說要出遠門旅遊，2天後，4日上午11時許，女駕駛才終於現身，還帶著一名男子回來取車，見民宿沒有人，找上房東理論，雙方爆發激烈口角，不久後老闆趕回來，再度動員警方到場協調。

男子一見記者採訪，自稱「同業大哥」當場發飆，認為民宿業者欺負人，只是來採訪借停一下，甚至瞎掰理由要反告對方妨礙自由，最後見警方到場，又轉頭罵起女駕駛「我第一個就罵她不對，不管有沒有標示，就不能停在騎樓下面。」所幸經調解，雙方和解也移除車輛，民宿老闆娘也不打算提告。

►蜂蜜氣泡水每瓶15元有找！

▲▼女霸占民宿車位！停2天找不到人…老闆娘傻眼「擋車反制」。（圖／翻攝花蓮人）

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣寺廟金蘭會大會中壢仁海宮舉行　邱奕勝：祈台灣平安桃園繁榮

台中黑手黨狂歡節登場　電鑽、美甲機一元競標

桃園地方名人臉書po文有「10個家」　耄耋之年忙得不亦樂乎！

超乎想像的陣頭饗宴！　九天民俗技藝團12/6中壢仁海宮演出

女霸占民宿車位！停2天找不到人…老闆娘傻眼「擋車反制」

全國青年諮委齊聚桃園交流　鄭文燦鼓勵青年返鄉參與地方創生

26歲女愛上工程師　驚見他不會用Google Map分手：無法跟宅男交往

滿天雪飄落台中廣三SOGO　推迷幻藍光秀營造台版曼哈頓

衝聖誕跨年業績　麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP

10歲遇大火被抱到窗口「聽話跳下」…母卻喪命！台中女做繪本紀念

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

台南白河廟會遶境「貨車遭火噬」　6大人全跑光！留8歲女童成焦屍

台南廟會「炮車起火」畫面曝！煙火都沒動…女童遭詭火吞噬成焦屍

羅志祥「沒搶歐弟女友」洗18年黑歷史！　大和解孫德榮…私訊攤牌：為什麼不要我

父母一時氣話「早知道別生！」　孩子記住傷痛：讓媽感到失望

28歲媽媽打疫苗後「心肌炎死亡」　莊人祥：等待病毒培養結果釐清

台灣寺廟金蘭會大會中壢仁海宮舉行　邱奕勝：祈台灣平安桃園繁榮

台中黑手黨狂歡節登場　電鑽、美甲機一元競標

桃園地方名人臉書po文有「10個家」　耄耋之年忙得不亦樂乎！

超乎想像的陣頭饗宴！　九天民俗技藝團12/6中壢仁海宮演出

女霸占民宿車位！停2天找不到人…老闆娘傻眼「擋車反制」

全國青年諮委齊聚桃園交流　鄭文燦鼓勵青年返鄉參與地方創生

26歲女愛上工程師　驚見他不會用Google Map分手：無法跟宅男交往

滿天雪飄落台中廣三SOGO　推迷幻藍光秀營造台版曼哈頓

衝聖誕跨年業績　麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP

10歲遇大火被抱到窗口「聽話跳下」…母卻喪命！台中女做繪本紀念

女童逃不及被燒死　台南警告發駕駛「車廂以外載客」開3000元罰單

台灣寺廟金蘭會大會中壢仁海宮舉行　邱奕勝：祈台灣平安桃園繁榮

台中黑手黨狂歡節登場　電鑽、美甲機一元競標

桃園地方名人臉書po文有「10個家」　耄耋之年忙得不亦樂乎！

超乎想像的陣頭饗宴！　九天民俗技藝團12/6中壢仁海宮演出

女霸占民宿車位！停2天找不到人…老闆娘傻眼「擋車反制」

英國評論家開嗆：派炮艦制裁「叫中國賠錢」　疫情摧毀世界經濟

見噴漿壁裂！台鐵「鷹眼司機」神反應救600人　26年英雄事蹟驚人

狂粉忍低溫親送烤鴨…劉樂妍怒：不要命了？網揪亮點「小心安全」

沉睡液氮.....小女嬰一出生就「27歲」　只比媽媽小18個月

停車場竄出流浪黏人小萌貓　跟上車後竟「抱手」安心睡著

地方熱門新聞

10歲遇大火聽話跳窗　女做繪本紀念媽

男子不會用Google Map　竟失去姻緣！

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

首創防災教育日　123蒙古包避難

女霸占車位2天　民宿老闆娘擋車反制

影／失聯移工遇警攔查下車逃竄　桃警一一拘捕

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

衝聖誕跨年業績　麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP

九天民俗技藝團　12/6日中壢仁海宮演出

台中黑手黨狂歡節登場　電鑽、美甲機一元競標

桃園地方名人　臉書Po文有「10個家」

高雄宮廟火燒車1女童燒死黃偉哲籲注意安全

屏東家扶歲末慈幼送暖　攜手走過疫情迎向未來

台灣寺廟金蘭會大會　中壢仁海宮舉行

更多熱門

相關新聞

東部鐵路中斷　花蓮民宿現退房潮

東部鐵路中斷　花蓮民宿現退房潮

台鐵瑞芳至猴硐路段因坍方中斷，影響宜花東鐵路；花蓮民宿業受到衝擊，出現退房潮，業者引導遊客選擇替代交通方式止血；今天舉行的太平洋縱谷馬拉松，上千人因交通不便缺賽。

11男為1女打群架　1人滿身血送醫

11男為1女打群架　1人滿身血送醫

國旅爆發無照民宿吃不到　日租套房現拋售潮

國旅爆發無照民宿吃不到　日租套房現拋售潮

18歲無照騎士遇警急逃6公里　「吞22張罰單」噴3.6萬

18歲無照騎士遇警急逃6公里　「吞22張罰單」噴3.6萬

花蓮老農遭耕耘機壓住　頭部重創亡

花蓮老農遭耕耘機壓住　頭部重創亡

關鍵字：

民宿花蓮停車位

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

羅志祥助理IG私訊流出…爆「主任每周跟網美做」

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

羅志祥助理私訊疑流出　硬起來提告...三聯單曝光.

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

外甥女養10年變小三　人妻崩潰離婚

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

案688恐爆群聚！室友確診1人逃逸

快訊／28歲媽打疫苗過世！　夫悲痛發文：2020是我最痛心的一年

案688同宿越南移工逃逸！陳時中公布足跡

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

「喝完撞死你媽」私訊外洩　羅志祥助理嗆記者

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

更多

最夯影音

更多
南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風
《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面