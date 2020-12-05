花蓮民宿現退房潮！東部鐵路中斷影響...路跑選手千人缺賽

▲台鐵瑞芳-猴硐間土石崩塌，往宜花東路線中斷。（圖／翻攝東森新聞）

文／中央社

台鐵瑞芳至猴硐路段因坍方中斷，影響宜花東鐵路；花蓮民宿業受到衝擊，出現退房潮，業者引導遊客選擇替代交通方式止血；今天舉行的太平洋縱谷馬拉松，上千人因交通不便缺賽。

花蓮民宿協會理事長葉陳錦今天告訴中央社記者，昨天鐵路中斷消息一出，就接到很多詢問電話，雖引導遊客改以客運等替代，但碰上週末，遊客預期國5會塞車，交通時間難以預估，目前退房狀況持續到8日，若未能搶通，退房狀況恐持續增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉陳錦說，11月以後進入淡季，民宿多以散客為主，平日住房率不高， 但週末都能有5、6成住房率，如今碰上北宜鐵路中斷，對旅宿業影響很大。

▲▼台鐵瑞芳-猴硐間土石崩塌，往宜花東路線中斷。（圖／翻攝東森新聞）

以團客為主要客群的旅館業，則影響不大。花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐告訴中央社記者，團客因行程皆已預定，旅行社昨天很快的調整交通方式，改以鐵公路聯運接駁，或是遊覽車接運，目前沒有接獲退房狀況。

花蓮今天上午舉辦太平洋縱谷馬拉松，8000多人報名，花蓮市長魏嘉賢指出，受到鐵路中斷影響，預估約有上1000名選手無法參賽。

▲▼台鐵東部線不通，旅客改搭客運，市府轉運站擠爆。（圖／記者蔡玟君攝）