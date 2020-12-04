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「11男為1女」凌晨約談判！鬥毆揮刀又開槍　1人滿身血送醫

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▲▼爭風吃醋全武行！ 11男為1女嗆聲談判 1男遭砍傷。（圖／東森新聞）

▲「11男為1女」嗆聲談判，鬥毆揮刀又開槍，1人滿身血送醫。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣吉安鄉4日發生鬥毆事件，當地一名蔣姓男子疑似為了一名女性與他人爭風吃醋，就帶領10人與對方相約在某空地談判，到場後拿球棒、刀械等武器攻擊並砸車，現場甚至一度傳出槍響。警方表示，事件造成1名男子受傷送醫，目前已經帶回5名涉案人，後續會成立專案小組持續追查。

影片中可以看見，一輛黑色轎車緩緩駛進談判地點，不料下一秒立刻遭11人包圍，除了叫囂之外還拿球棒猛砸，車內的人也在衝突中受傷，嚇得逃離現場並向附近居民求助，沒想到打人的那群人在駕駛逃走後仍不停手，除了車子車殼、車窗全部砸爛外，還把車子硬生生開進田裡。

▲▼爭風吃醋全武行！ 11男為1女嗆聲談判 1男遭砍傷。（圖／東森新聞）

▲楊男座車遭到開槍。（圖／東森新聞）

事件發生於4日凌晨2時許，雙方疑似因為一名女子在通訊軟體互嗆、相約談判，最初雙方約在棒球場，但被巡邏員警盤查驅散，就改約到另外一處空地。蔣男帶領10人且攜帶攻擊武器，而另一方楊姓男子則只有5人，到場後馬上被蔣男一夥人圍毆，甚至車子還被開了一槍，嚇得立刻棄車逃跑。

協助報警的居民說，他聽見聲響後不敢靠近，還是對方（傷者）滿身是血來拜託，幫忙打電話叫救護車。警方表示，傷者身上有多處擦傷，右小腿還被砍傷，所幸送醫後沒有大礙，目前調查發生有15人涉案，其中5名涉案人已經帶回偵辦，後續將成立專案小組，鎖定涉案人持續追查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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