台南總爺野餐音樂會熱鬧登場　黃偉哲席地而坐草地與民眾一同追劇

▲台南市長黃偉哲與大小朋友一同欣賞「小青蛙劇團」的演出，活動更吸引逾5000人次參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2021台南市耶誕跨年系列活動」5日開跑，活動第一棒在麻豆總爺藝文中心展開「野餐音樂會」，市長黃偉哲剛送完台南虎鯨紀念品及鹽水意麵等台南特產給台北市長柯文哲，馬上飛奔回台南麻豆與大小朋友一同欣賞「小青蛙劇團」的演出，活動更吸引逾5000人次參與。

台南市政府精心規劃耶誕跨年系列活動，讓12月的每個週末皆精彩熱鬧，市長黃偉哲與市議員尤榮智一同席地而坐草地上，陪伴大小朋友欣賞精彩演出。

黃偉哲市長表示，很高興第一次在曾文區舉辦野餐音樂會，邀請小青蛙劇團演出「小木偶奇遇記」，讓好多家庭一起來度過愉快的周末，而這只是一個開始，之後有更多活動點，希望讓溪南溪北的大小朋友都能開心參與，並將藝文活動帶到台南各處，而且古典、現代、親子、時尚多元化舉辦，希望所有朋友歡喜度過12月。

新聞處指出，今年度系列活動第一棒「野餐音樂會」特別選擇總爺這塊大草皮，讓大家悠閒地一面野餐，一面欣賞小青蛙劇團「木偶奇遇記」音樂劇演出，如果來不及備餐的家庭也不用擔心，現場有10個攤位，各式美食應有盡有，只要帶上一張野餐墊，就可以享受一段美好的午後時光。





此外，若小朋友玩得不夠，12月13日還有「歡樂嘉年華」，邀請唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」，將演出只有在蕭壠園區才看得到的「小和尚漫遊蕭壠奇遇記」，現場還有街頭藝人帶來精采表演，希望讓大家感受宛如嘉年華會的熱鬧氣氛。

2021台南耶誕跨年系列活動：親子活動：野餐音樂會12月5日星期六在麻豆總爺藝文中心小青蛙劇團表演時間16-17時；歡樂嘉年華 12月13日星期日佳里蕭壠文化園區14-17時（銀河谷音劇團表演時間16-17時）；音樂會：爵士樂無限12月18日星期五台南市政府西側廣場；演唱會：浪漫情歌夜 12月19日星期六 台南市政府西側廣場、搖滾嘻哈夜12月26日星期六台南市政府西側廣場、青春流行夜12月27日星期日新營體育場、金曲跨年夜12月31日星期四台南市政府西側廣場。官方網站：www.tainanyoung.com.tw、官方臉書：https://www.facebook.com/tainanyoungdec/

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