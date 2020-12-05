原坐遊覽車卻改搭「死亡炮車」！8歲女童慘被燒成焦屍　親友哭癱

記者許宥孺／台南報導

高雄彌陀舊港三千宮舉行廟會遶境活動，5日上午進香隊伍行經台南白河湄洲宮，不料在經過中正路時，押隊的「炮車」卻莫名竄火燃燒，導致位於後斗的8歲鄭小妹逃生不及，當場葬身火窟。據警方調查，女童原本是搭乘遊覽車前往白河，但回程時疑似無法負荷路程，因此由爸爸帶上炮車，孰料卻發生憾事，讓家屬悲痛不已。

▲台南白河廟會遶境小貨車起火，後斗被燒得面目全非，目前鑑識人員正在進行採證。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，這場遶境進香活動是由高雄彌陀舊港三千宮發起，4日晚間參與的香客就隨著隊伍出發，在鑼鼓喧天的陣頭熱鬧聲中先前往馬沙溝，5日一早再南下到台南白河湄洲宮。

然而，在遶境活動接近尾聲時，在隊伍後方押後的一輛炮車卻突然因不明原因起火燃燒，後斗載放的鞭炮也瞬間被點燃，猛烈的爆裂聲與兇猛的火勢一同竄出，嚇得車上6名大人急忙出逃，但就讀國小二年級、年僅8歲的鄭小妹逃生不及，慘被燒成焦屍。

▲起火當下火勢一發不可收拾，女童受困車上來不及救，父親目睹全程崩潰。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步了解，鄭小妹原先是跟著爸爸搭乘遊覽車到白河，但疑似路程遙遠，鄭小妹無法負荷，最後由爸爸帶著改搭炮車，而當時車上除了正副駕駛位於貨車前方外，後斗還有4位大人分站4個角落，鄭爸爸站在左後角，而鄭小妹則站在內側中間位置，後斗的另外3名大人皆為鄭爸爸好友。

▲台南白河廟會小貨車起火，後斗位置圖曝光。（圖／記者林生凱製圖）

據悉，炮車為了因應活動，車上放有鞭炮機、沖天炮、連珠炮等，而鄭爸爸其中一名擔任炮手的李姓友人手上拿著大支香，並且坐在鞭炮機前，但車隊進入白河市區時並不需要燃放鞭炮，因此事先將香柱熄滅，豈料，不久後卻竄出火光，釀成悲劇。

警方目前將針對鄭爸爸的李姓友人進行調查，而至於是否是因該炷香引起火警，也有待進一步調查釐清。

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