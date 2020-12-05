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世界唯一一台行動佛殿　環島113站駛抵台南鹽水祈福

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▲世界佛教正心會行動佛殿佛光遍照環島祈福，第113站駐在鹽水南門路停車場，從12月4日起一連四天舉辦祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界佛教正心會行動佛殿佛光遍照環島祈福，第113站駐在鹽水南門路停車場，從12月4日起一連四天舉辦祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界佛教正心會行動佛殿佛光遍照環島祈福，今年度再次來到台南地區，第113站駐在鹽水南門路停車場，從12月4日起一連四天舉辦祈福法會，祈請世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛、南無本師釋迦牟尼佛，為國泰民安、為世界和平、為一切眾生祈福。

▲世界佛教正心會行動佛殿佛光遍照環島祈福，第113站駐在鹽水南門路停車場，從12月4日起一連四天舉辦祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲恆性嘉措仁波且（右）致贈珍貴加持物綠度母墜子，給民政局長顏振標，感謝市府公私協力關懷弱勢家庭。

台南鹽水為台灣南部最古老區鎮之一，鹽水港即為著名的港口之一，與安平、鹿港並列南台灣水路交通要地，舊有「一府、二鹿、三艋岬、四月津（鹽水港）」之美稱。全台最出名的元宵蜂炮就在鹽水，另一項出名的就是小吃「意麵」，本周行動佛殿來到此地適逢當地舉辦意麵節，台南市民政局長顏振標、區長姜家彬、立委陳亭妃、趙昆原議員秘書陳冠潔、議員李宗翰助理高光政、劉米山議員秘書何國禎、議員沈家鳳助理陳秀鳳、議員蔡旺詮秘書趙振興等人士都到場祈福。

台南市民政局長顏振標表示，台南是一個富有宗教氣息的地方，光是登記的寺院就有1600家，第一次參加這種戶外的行動的佛殿，從哪一個角度來看都非常棒，真的很讚佩環島祈福，而佛殿高掛「放下」二字，他勉勵凡事皆需：提得起，放得下！鹽水區長姜家彬表示，非常開心行動佛殿113站來到鹽水，誦經祈福庇佑國家國泰民安，祝福法會圓滿成功。

▲世界佛教正心會行動佛殿佛光遍照環島祈福，第113站駐在鹽水南門路停車場，從12月4日起一連四天舉辦祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界佛教正心會，與鹽水區公所募集十方愛心，將平安麵、口罩、酒精等民生物資免費提供給長者、孕婦及需要的人使用。

該會指導上師恆性嘉措仁波且表示，感謝鹽水區公所的大力支持及協助，出借場地讓我們舉辦祈福法會，鹽水人文薈萃，當地知名的「月津八景」、橋南老街、八角樓，都是很好的觀光景點，行動佛殿來到此地祈福，也帶動經濟發展，讓更多人來認識鹽水。12月1日開始民眾進入八大場所都要配戴口罩，該會都會遵守政府防疫規定，做好防疫措施，讓自己身心安樂。

至尊偉大佛陀恩師南無第三世多杰羌佛，教導佛弟子們，接引大眾皈依佛法僧三寶，修學如來正法，佛陀教授大家明信因果，諸惡莫作，眾善奉行，是所有眾生解脫的終極依怙。佛法是佛陀的，用以傳授給有緣眾生，樹立道德、增長福慧、解脫成就的，南無羌佛告誡大眾：作為一個佛教徒，必須要大悲為本，諸惡莫作，眾善奉行！

▲世界佛教正心會行動佛殿佛光遍照環島祈福，第113站駐在鹽水南門路停車場，從12月4日起一連四天舉辦祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民政局長顏振標（左三）、立委陳亭妃秘書陳冠潔（左二）、議員蔡旺詮秘書趙振興（右三）、鹽水區長姜家彬（右二）、議員劉米山秘書何國禎、議員沈家鳳助理陳秀鳳上香祈福。

12月8、9日，該會文殊院接受金豔萍、徐蒞達的委託人釋正睿法師的委託，將舉行金剛鉤拿杵上座測試，邀請全國各地的大力士們報名參加。“拿杵上座”檢測，是屬於佛教徒檢測內部佛弟子們修行後的身體狀況，是增益還是損減，所設置的考試驗證，世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛也說過：「作為一個佛教徒，重要是在深入經律論、注重修行，所做一切皆利眾生，方能修法受用。對於身體健康，在證量上是很重要的標示，可是拿杵上座鑒體印證體質內力他不太贊同，這不是為他釋辭，而是關鍵在考試拉杵鑒體會為難很多男性考人，他覺得總部的門檻設得過高，太嚴了些。當然，也唯願大家百病皆無，身體健康，氣脈舒暢，個個都成優體士。修行學佛以成就解脫為目的，祈願大家一起努力讓我們的身體狀況，不斷增益，共證菩提」。

▲台南市政府民政局長顏振標（中）虔誠合掌瞻仰佛舍利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府民政局長顏振標虔誠合掌瞻仰佛舍利。

周末兩天本會邀請許多表演團體公益慈善演出，如：老小子樂團、大心你我他公益團體、嘉義市奧斯卡關懷協會、Cindy Sexy舞蹈團、嫦玥舞團、樂透歌友會及正心合唱團、舞團等一同以樂藝供佛，在周末兩天歡迎信眾到戶外走走，一同欣賞精彩節目，來到行動佛殿禮拜三寶佛，以一顆純淨恭敬虔誠之心禮拜瞻仰佛陀舍利，一定能得大加持，禮佛一拜，功德無量。

據了解，世界佛教正心會行動佛殿12月11-14日駐台南新營太子宮（新營區太北里45-2號）；12月18-21日駐台南白河南台林水宮前廣場（白河區三民路51號）；12月25-28日駐台南後壁區下茄苳旌忠廟廟前停車場（後壁區嘉苳里69號）

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